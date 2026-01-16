Số vụ vượt biên trái phép vào EU giảm mạnh trong năm 2025

Ngày 15/1, Cơ quan Bảo vệ biên giới Liên minh châu Âu (Frontex) thông báo số vụ vượt biên trái phép vào liên minh 27 nước thành viên này trong năm 2025 đã giảm 26%, xuống còn gần 178.000 vụ.

Trong một tuyên bố, Frontex nhấn mạnh đây là con số thấp nhất kể từ năm 2021, tuy nhiên cảnh báo tình hình tại các khu vực biên giới Liên minh châu Âu (EU) vẫn còn nhiều biến động.

Áp lực di cư có thể thay đổi nhanh chóng giữa các tuyến đường, do tác động của xung đột, bất ổn và các mạng lưới buôn người. Bên cạnh đó, EU đang phải đối phó với những động thái của các thế lực thù địch nhằm lợi dụng dòng người di cư để gây áp lực lên biên giới bên ngoài EU.

Giới phân tích nhận định, năm 2026 sẽ là một năm then chốt đối với quản lý biên giới EU.

Hiệp ước Di cư và Tị nạn sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng Sáu tới, đánh dấu cuộc cải cách sâu rộng nhất đối với hệ thống di cư và tị nạn của EU trong nhiều năm.

Điều này sẽ trùng khớp với những thay đổi lớn trong quản lý biên giới EU, bao gồm việc triển khai đầy đủ Hệ thống Nhập cảnh/Xuất cảnh (EES) và kế hoạch ra mắt Hệ thống Thông tin và Cấp phép Du lịch châu Âu (ETIAS) sau năm nay./.

EU đạt thỏa thuận về quỹ đoàn kết năm 2026 về di cư và tị nạn Theo thông cáo của phái đoàn Séc tại EU, Cộng hòa Séc sẽ được miễn đóng góp trong năm tới do đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn Ukraine theo cơ chế bảo vệ tạm thời.