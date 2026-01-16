Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa có kế hoạch sa thải Chủ tịch Fed

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông hiện chưa có kế hoạch sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, dù vị lãnh đạo Ngân hàng Trung ương đang đối diện với một cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed bị đội chi phí vượt ngân sách.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, Tổng thống Trump khẳng định ông không có ý định hành động ngay lúc này và cho biết tình hình hiện đang trong giai đoạn theo dõi.

Khi được hỏi liệu cuộc điều tra của Bộ Tư pháp có trao cho ông thẩm quyền bãi nhiệm ông Powell hay không, Tổng thống Trump nói rằng chính phủ đang ở trong trạng thái chờ đợi và sẽ quyết định hành động thích hợp sau, đồng thời nhấn mạnh hiện còn quá sớm để đi vào chi tiết.

Lập trường này được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng phải đối diện với nhiều tranh luận xoay quanh tính độc lập của Fed.

Trước đó nhiều tháng, theo Wall Street Journal, Tổng thống Trump từng đề nghị chức Chủ tịch Fed cho ông Jamie Dimon, Tổng Giám đốc JPMorgan Chase, trong một buổi gặp tại Nhà Trắng, nhưng ông Dimon được cho là đã xem lời đề nghị này như một câu nói đùa.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai nhấn mạnh rằng mọi thông tin xoay quanh tiến trình chọn Chủ tịch Fed trước khi có thông báo chính thức của Tổng thống Trump đều chỉ là suy đoán vô căn cứ.

Ông Powell, người lâu nay bị Tổng thống Trump chỉ trích vì không hạ lãi suất đủ nhanh, đang bị điều tra liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed bị vượt chi phí.

Nhiệm kỳ Chủ tịch của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 tới, dù ông có thể tiếp tục giữ ghế trong Hội đồng Thống đốc Fed đến năm 2028. Cho đến nay, ông Powell chưa cho biết ý định liệu có ở lại Hội đồng hay không.

Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc một số nhân vật để thay thế ông Powell, trong đó có cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett.

Ông tuyên bố đã loại trừ Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vì quan chức này muốn tiếp tục giữ chức vụ hiện tại. Tổng thống Trump cho biết sẽ thông báo quyết định trong vài tuần tới.

Trong một tuyên bố cuối tuần qua, ông Powell đã phản bác cuộc điều tra liên bang, cho rằng hành động này mang động cơ chính trị và diễn ra trong bối cảnh chính quyền gây áp lực liên tục lên Fed.

Ông nhấn mạnh không ai đứng trên pháp luật, nhưng cảnh báo rằng việc đe dọa truy tố hình sự có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Nhiều lãnh đạo ngân hàng trung ương nước ngoài, cựu quan chức Mỹ và các nhà lập pháp lưỡng đảng cũng bày tỏ quan ngại tương tự.

Trang tin Axios ngày 12/1 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ sự lo ngại với Tổng thống Donald Trump vào tối 11/1 rằng cuộc điều tra liên bang đối với Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) "đã gây ra sự hỗn loạn" và có thể gây bất lợi cho thị trường tài chính.

Những lo ngại của Bộ trưởng Bessent về hệ quả tài chính phần nào đã trở thành hiện thực vào ngày 12/1 khi đồng USD giảm giá trong bối cảnh lợi suất trái phiếu và giá vàng tăng, giữa những lo ngại về sự can thiệp chính trị vào Fed.

Theo các nguồn tin nói với Axios, Văn phòng Công tố Liên bang tại Washington DC do bà Jeanine Pirro đứng đầu đã khởi động cuộc điều tra mà không báo trước cho Bộ Tài chính, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng hay Bộ Tư pháp.

Thượng nghị sỹ Thom Tillis (đảng Cộng hòa, bang Bắc Carolina), một thành viên chủ chốt của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi động thái liên quan đến việc thay thế ông Powell vì cuộc điều tra này, đồng thời cho rằng uy tín của Bộ Tư pháp đang bị đặt dấu hỏi./.

