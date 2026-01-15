Thế giới

Đội ngũ cố vấn của Tổng thống Trump do dự về khả năng tấn công Iran

Theo các nguồn tin, các cố vấn của ông Trump cho đến nay vẫn chưa thể bảo đảm với Tổng thống rằng chính quyền Iran sẽ nhanh chóng sụp đổ sau một cuộc tấn công quân sự của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

NBC dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với nhóm an ninh quốc gia của mình rằng ông muốn bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm vào Iran phải giáng một đòn nhanh chóng và mang tính quyết định đối với chính quyền nước này, đồng thời không châm ngòi cho một cuộc chiến kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng.

Một trong hai nguồn thạo tin cho hay: “Một khi tổng thống hành động, ông ấy muốn điều đó phải mang tính dứt điểm."

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, các cố vấn của ông Trump cho đến nay vẫn chưa thể bảo đảm với Tổng thống rằng chính quyền Iran sẽ nhanh chóng sụp đổ sau một cuộc tấn công quân sự của Mỹ.

Đồng thời, cũng có lo ngại rằng Mỹ có thể chưa có đủ các năng lực cần thiết tại khu vực để đối phó với phản ứng mà các quan chức chính quyền dự đoán sẽ rất quyết liệt từ phía Iran.

Những biến động này có thể khiến ông Trump phê chuẩn một chiến dịch quân sự hạn chế hơn của Mỹ nhằm vào Iran, ít nhất là trong giai đoạn đầu, đồng thời vẫn để ngỏ các phương án leo thang, nếu ông quyết định tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào.

Các nguồn tin cho biết tình hình đang diễn biến rất nhanh và vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra./.

