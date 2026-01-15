Fed đưa ra nhận định lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ

Ngày 14/1, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố Sách Be về tình hình kinh tế đất nước, trong đó đưa ra nhận định khá lạc quan về triển vọng hoạt động kinh tế với dự báo sẽ đạt tăng trưởng từ nhẹ đến vừa phải trong những tháng tới.

Theo Fed, hoạt động kinh tế của Mỹ đã cải thiện từ giữa tháng 11/2025 đến nay, cho dù lạm phát chưa giảm nhiều do vẫn chịu áp lực từ chi phí liên quan đến thuế quan.

Kết quả này có được là nhờ chi tiêu tiêu dùng đã nhích nhẹ tại hầu hết các khu vực trên cả nước, chủ yếu nhờ mùa mua sắm dịp lễ hội vừa qua.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng dù chi tiêu tiêu dùng tăng trong những tuần gần đây nhưng vẫn có sự khác biệt giữa các nhóm thu nhập.

Nhóm thu nhập thấp đến trung bình phải đắn đo nhiều hơn trong các quyết định chi tiêu của mình, nhất là cho các mặt hàng và dịch vụ không thiết yếu.

Trong khi đó, nhóm thu nhập cao có mức chi tiêu tăng mạnh hơn, thể hiện qua dòng tiền chi mua hàng hóa xa xỉ, du lịch và các trải nghiệm khác.

Fed nhấn mạnh đến tình trạng bất bình đẳng đang ngày càng nới rộng, bất chấp tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã cải thiện hơn.

Cụ thể, những người có thu nhập cao có sự gia tăng đáng kể về tài sản và tiền lương, trong khi những người có thu nhập thấp tiếp tục đối mặt với khó khăn do chi phí cao hơn.

Báo cáo được đưa ra 2 tuần trước khi Fed dự kiến công bố quyết định tiếp theo về lãi suất.

Giới phân tích hiện đang nghiêng nhiều về khả năng lãi suất sẽ được giữ nguyên ở thời điểm hiện tại, sau khi đánh giá tác động của các đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp gần đây.

Hiện tại, Fed đang nỗ lực cân bằng giữa nhu cầu cắt giảm lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế khi thị trường việc làm hạ nhiệt với nguy cơ lạm phát dai dẳng trong bối cảnh chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump tiếp tục tác động nhiều đến chuỗi cung ứng.

Fed nhận định tình hình việc làm gần như không thay đổi trong thời gian gần đây, trong khi tiền lương chỉ tăng trưởng ở mức vừa phải và áp lực về chi phí do chính sách thuế quan của chính phủ vẫn chưa hạ nhiệt.

Một số nhà cung cấp đã bắt đầu chuyển các chi phí về thuế quan sang khách hàng, khi lượng hàng tồn kho cạn dần và áp lực duy trì lợi nhuận ngày càng tăng lên./.

