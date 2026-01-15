Thế giới

Châu Mỹ

Chính phủ Mỹ có thể sẽ đóng cửa trong hai tuần tới

Mặc dù Hạ viện đã thông qua gói "minibus" cho một số cơ quan, nhưng Bộ An ninh Nội địa và nhiều cơ quan khác vẫn sẽ cần có một nghị quyết chi tiêu tạm thời riêng.

Ngọc Quang
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thỏa thuận tại Quốc hội Mỹ về gói chi tiêu của chính phủ hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30/1.

Tại Quốc hội, đảng Cộng hòa hiện nắm 218 ghế so với 213 ghế của đảng Dân chủ, chỉ hơn 5 ghế.

Trong thực tế, đảng Cộng hòa chỉ có thể mất tối đa 2 phiếu trong các cuộc bỏ phiếu mang tính đảng phái.

Dự báo, trong bầu cử bổ sung sắp tới có thể tăng thêm 1 ghế cho đảng Dân chủ, khiến đa số của đảng Cộng hòa có thể thu hẹp xuống còn +1 ghế.

Mặc dù Hạ viện đã thông qua gói "minibus" cho một số cơ quan, nhưng Bộ An ninh Nội địa và nhiều cơ quan khác vẫn sẽ cần có một nghị quyết chi tiêu tạm thời riêng.

Bất đồng về các vấn đề như ngân sách biên giới, di trú, và việc sử dụng lực lượng liên bang trong các vụ bắt giữ của Cơ quan thực thi di trú và hải quan (ICE) khiến thỏa thuận giữa hai đảng ngày càng khó hơn./.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chính phủ đóng cửa #Ngân sách #Bầu cử Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.