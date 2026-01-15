Chính phủ Mỹ có thể sẽ đóng cửa trong hai tuần tới

Thỏa thuận tại Quốc hội Mỹ về gói chi tiêu của chính phủ hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30/1.

Tại Quốc hội, đảng Cộng hòa hiện nắm 218 ghế so với 213 ghế của đảng Dân chủ, chỉ hơn 5 ghế.

Trong thực tế, đảng Cộng hòa chỉ có thể mất tối đa 2 phiếu trong các cuộc bỏ phiếu mang tính đảng phái.

Dự báo, trong bầu cử bổ sung sắp tới có thể tăng thêm 1 ghế cho đảng Dân chủ, khiến đa số của đảng Cộng hòa có thể thu hẹp xuống còn +1 ghế.

Mặc dù Hạ viện đã thông qua gói "minibus" cho một số cơ quan, nhưng Bộ An ninh Nội địa và nhiều cơ quan khác vẫn sẽ cần có một nghị quyết chi tiêu tạm thời riêng.

Bất đồng về các vấn đề như ngân sách biên giới, di trú, và việc sử dụng lực lượng liên bang trong các vụ bắt giữ của Cơ quan thực thi di trú và hải quan (ICE) khiến thỏa thuận giữa hai đảng ngày càng khó hơn./.

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.