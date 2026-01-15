Truyền thông: Mỹ sẽ tạm dừng xử lý thị thực cho người nước ngoài từ 75 quốc gia

Ngày 14/1, truyền thông Mỹ đưa tin từ ngày 21/1, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tạm dừng tất cả việc xử lý thị thực cho người nước ngoài từ 75 quốc gia.

Theo một bản ghi nhớ từ Bộ Ngoại giao Mỹ, việc cấp thị thực sẽ tạm dừng trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá lại các quy trình xét duyệt để "ngăn chặn nhập cư những người nước ngoài sẽ hưởng lợi từ trợ cấp." Khung thời gian cho động thái này không được nêu rõ.

Theo báo cáo, trong số các quốc gia bị ảnh hưởng có Somalia, Nga, Iran, Afghanistan, Brazil, Nigeria và Thái Lan.

Các đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Khả năng tạm dừng cấp visa được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch trấn áp nhập cư quy mô lớn do Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025.

Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Trump đã tuyên bố sẽ "tạm dừng vĩnh viễn" việc nhập cư từ tất cả các "nước thuộc Thế giới thứ ba" sau vụ xả súng gần Nhà Trắng do một công dân Afghanistan gây ra khiến một thành viên Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Cùng thời điểm này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi một bức điện tới các phái đoàn ngoại giao trên toàn thế giới, chỉ đạo nhân viên lãnh sự áp dụng các biện pháp sàng lọc nghiêm ngặt hơn, từ chối cấp visa cho những người nộp đơn có nhiều khả năng sống phụ thuộc vào trợ cấp./.

