Hạ viện Mỹ thông qua gói ngân sách 80 tỷ USD tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ

Ngày 14/1, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói chi tiêu trị giá xấp xỉ 80 tỷ USD, đánh dấu bước tiến quan trọng nhằm tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ vào cuối tháng này.

Dự luật được thông qua với tỷ lệ áp đảo 341 thuận và 79 chống, cho thấy mức đồng thuận lưỡng đảng hiếm hoi trong bối cảnh Quốc hội đang chịu áp lực thời hạn tài chính.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, gói ngân sách kết hợp 2 trong tổng số 12 dự luật chuẩn chi thường niên của Quốc hội theo hình thức gọi là “minibus.”

Nội dung bao gồm ngân sách cho Bộ Ngoại giao và các chương trình an ninh quốc gia liên quan, cùng với các hoạt động tài chính liên bang và điều hành chính phủ nói chung.

Tuy nhiên, vấn đề ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) vẫn còn bỏ ngỏ. Khối cấp tiến trong đảng Dân chủ đe dọa sẽ không ủng hộ bất kỳ dự luật nào tài trợ cho cơ quan này nếu không kèm theo những thay đổi đáng kể đối với Cơ quan Thi hành Luật Di trú và Hải quan (ICE).

Áp lực này xuất phát từ vụ nhân viên ICE nổ súng khiến công dân Mỹ Renee Nicole Good thiệt mạng, gây chia rẽ sâu sắc về cách diễn giải và trách nhiệm pháp lý.

Lãnh đạo Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện cho biết ngân sách của DHS có thể sẽ được đưa vào gói cuối cùng cùng với các bộ phận khác, trong khi đại diện cao cấp của đảng Dân chủ trong ủy ban yêu cầu phải tách riêng thành một dự luật độc lập.

Sự khác biệt này khiến tiến trình thương lượng trở nên phức tạp hơn khi thời hạn tài trợ đang đến gần.

Khối cấp tiến tại Quốc hội tuyên bố sẽ phản đối mọi ngân khoản dành cho thi hành luật di trú nếu không có cải tổ căn bản.

Hạ nghị sỹ Ilhan Omar khẳng định việc tiếp tục tài trợ cho các cơ quan bị cáo buộc hành xử không bị ràng buộc là điều không thể chấp nhận.

Lập trường này đối nghịch với quan điểm của phía Cộng hòa, trong đó DHS khẳng định nhân viên ICE đã hành động trong tình huống tự vệ.

Bất chấp tranh cãi, gói ngân sách vừa được thông qua vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Dự luật hiện được chuyển sang Thượng viện trước khi trình lên Tổng thống Trump.

Phần ngân sách Bộ Ngoại giao bao gồm 850 triệu USD cho Quỹ Cơ hội America First, nhằm giúp Ngoại trưởng ứng phó với các tình huống bất trắc.

Ngoài ra còn có ngân sách an ninh dành cho Israel, Đài Loan (Trung Quốc) và các đối tác chiến lược khác.

Trong khi đó, các nhà lập pháp thừa nhận nhiều khả năng sẽ cần một biện pháp tài trợ tạm thời để có thêm thời gian hoàn tất dự luật khó khăn nhất liên quan đến DHS.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho rằng nếu không đạt được đồng thuận, Quốc hội có thể phải áp dụng một nghị quyết ngắn hạn để tránh gián đoạn hoạt động chính phủ./.

