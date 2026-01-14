Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Thế giới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Ngày 13/1, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những lời đe dọa của Mỹ về việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Bà Zakharova nêu rõ: “Diễn biến của tình hình chính trị trong nước tại Iran cùng với việc các cuộc biểu tình do sự kích động suy giảm trong những ngày gần đây cho phép chúng tôi kỳ vọng tình hình sẽ dần ổn định. Hàng nghìn người Iran tuần hành ủng hộ chủ quyền của Cộng hòa Hồi giáo chính là yếu tố then chốt dẫn đến sự thất bại đối với những kế hoạch đen tối của những kẻ bị ám ảnh bởi sự tồn tại của những quốc gia trên trường quốc tế có khả năng theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại Iran vẫn hoạt động bình thường và giữ liên lạc với công dân Nga tại nước sở tại./.

