Thế giới

Trung Đông

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo AFP, Tân hoa xã và Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 12/1 bày tỏ hy vọng chính phủ và người dân Iran có thể vượt qua những khó khăn hiện nay và duy trì ổn định, trong bối cảnh những cuộc biểu tình gây thương vong đang diễn ra tại quốc gia Trung Đông giàu tài nguyên dầu mỏ.

Trả lời câu hỏi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa can thiệp quân sự để ủng hộ người biểu tình, bà Mao Ninh khẳng định Trung Quốc phản đối hành vi sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong các vấn đề quan hệ quốc tế.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Chúng tôi luôn phản đối hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và nhất quán chủ trương rằng chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia cần được luật pháp quốc tế bảo vệ đầy đủ.”

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã lên tiếng chỉ trích việc Iran sử dụng “bạo lực không tương xứng và tàn bạo” đối với người biểu tình là “dấu hiệu của sự yếu kém.”

Phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Merz nhấn mạnh: “Chúng tôi lên án hành vi bạo lực bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Tình trạng bạo lực hiện nay không phải là biểu hiện của sức mạnh, mà đúng hơn là dấu hiệu của sự yếu kém. Bạo lực phải được chấm dứt.”

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố tình hình tại nước này hiện “hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát,” sau khi các hành động bạo lực liên quan đến biểu tình gia tăng vào cuối tuần qua./.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

(Vietnam+)
#Trung Quốc #Iran #can thiệp quân sự #biểu tình #chủ quyền #ngoại giao #bạo lực Iran Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”