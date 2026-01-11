Israel đặt trong tình trạng cảnh giác cao trước khả năng Mỹ can thiệp Iran

Israel đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao trước khả năng Mỹ can thiệp vào Iran, trong bối cảnh chính quyền Tehran đang đối mặt với làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày gần đây liên tục đe dọa can thiệp và cảnh báo giới lãnh đạo Iran không sử dụng vũ lực đối với người biểu tình. Ngày 10/1, ông Trump tuyên bố Mỹ “sẵn sàng giúp sức.”

Các nguồn thạo tin từ phía Israel không nêu cụ thể các biện pháp được áp dụng trong tình huống căng thẳng nêu trên.

Trước đó, Israel và Iran đã giao tranh trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, trong đó Mỹ cùng Israel tiến hành các cuộc không kích.

Nguồn tin tiết lộ, trong cuộc điện đàm ngày 10/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tiến hành điện đàm, qua đó thảo luận về các cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính quyền tại Iran, tình hình tại Syria, cũng như những nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ở Gaza.

Israel chưa phát đi tín hiệu cho thấy mong muốn can thiệp vào tình hình Iran khi các cuộc biểu tình đang lan rộng tại nước Cộng hòa Hồi giáo, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai đối thủ lâu năm tiếp tục ở mức cao do những quan ngại của Israel liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Economist đăng ngày 9/1, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả “khủng khiếp” nếu tấn công Israel.

Đề cập đến các cuộc biểu tình, nhà lãnh đạo Israel nêu rõ: “Còn tất cả những vấn đề khác, tôi cho rằng chúng ta nên theo dõi xem điều gì đang diễn ra bên trong Iran."

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tấn Các nhà hoạt động Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, các cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối chính quyền tại Iran đã bước sang tuần thứ hai, trong khi số người thiệt mạng do bạo lực liên quan đã tăng lên ít nhất 116 người, cùng hơn 2.600 người bị bắt giữ./.

