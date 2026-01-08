Israel "úp mở" kế hoạch mới tấn công quy mô lớn tại Liban

Israel có khả năng đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Liban sau khi nhận được sự ủng hộ từ Washington.

Thông tin này được Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiết lộ trong cuộc họp nội các, theo nguồn tin từ truyền thông Israel ngày 8/1.

Đài Phát thanh-Truyền hình quốc gia Israel (Kan) cho biết ông Netanyahu đã cảnh báo về khả năng Israel sẽ hành động đơn phương nếu Hezbollah không thực hiện giải giáp, bất chấp nguy cơ xung đột có thể bùng phát trở lại ở khu vực phía Bắc.

Căng thẳng leo thang sau khi Hezbollah từ chối tuân thủ kế hoạch của Chính phủ Liban về việc thiết lập độc quyền vũ khí của Nhà nước trước cuối năm 2025.

Lãnh đạo Hezbollah gọi đây là "sai lầm nghiêm trọng" và tuyên bố không công nhận quyết định này.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Iran công khai ủng hộ Hezbollah, khiến Bộ Ngoại giao Liban phải lên tiếng chỉ trích, coi đây là hành vi can thiệp công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết vào tháng 11/2024, quân đội Israel vẫn duy trì sự hiện diện tại 5 điểm chiến lược ở miền Nam Liban.

Phía Liban cáo buộc đây là hành vi chiếm đóng và vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Israel khẳng định các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah sẽ tiếp tục được thực hiện để loại bỏ mối đe dọa an ninh từ lực lượng này./.

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”