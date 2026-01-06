Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Joseph Aoun ngày 6/1 đã lên án những cuộc không kích mới của Israel nhằm vào lãnh thổ Liban, cho rằng động thái này làm suy yếu các nỗ lực trong và ngoài khu vực nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Israel tiến hành loạt đòn tấn công tại khu vực miền Nam và miền Đông Liban, với lý do nhằm vào các mục tiêu là cơ sở của Hezbollah và Hamas.

Một số đợt tấn công diễn ra tại 4 ngôi làng đã được cảnh báo sơ tán trước đó, song các đợt oanh kích rạng sáng 6/1 được cho là không có thông báo trước.

Trong thông cáo, Tổng thống Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay,” bất chấp những phản hồi hợp tác mà Liban đã thể hiện trong thời gian qua.

Quân đội Israel cho biết những cuộc tấn công hôm 5/1 đã đánh trúng “cơ sở hạ tầng” được cho là của Hezbollah và Hamas, bao gồm kho vũ khí và các công trình quân sự trên và dưới mặt đất.

Một cuộc tấn công rạng sáng 6/1 vào khu vực Ghazieh, gần thành phố ven biển Sidon, đã phá hủy một tòa nhà, gây hỏa hoạn và làm hư hại các công trình xung quanh.

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh ủy ban giám sát lệnh ngừng bắn - gồm Mỹ, Pháp, Liban, Israel và Liên hợp quốc - dự kiến nhóm họp ngày 7/1. Nội các Liban cũng sẽ tổ chức cuộc họp vào cuối tuần này để đánh giá tiến độ thực thi kế hoạch giải giáp Hezbollah do quân đội triển khai.

Theo kế hoạch, quân đội Liban dự kiến hoàn tất quá trình giải giáp khu vực phía Nam sông Litani - cách biên giới Israel khoảng 30km - vào cuối năm 2025, trước khi mở rộng sang các khu vực khác.

Tổng thống Aoun khẳng định việc “mở rộng quyền kiểm soát của nhà nước xuống phía Nam sông Litani” đang được quân đội thực hiện “một cách chuyên nghiệp và thận trọng.”

Israel trước đó nhiều lần bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của quân đội Liban và cáo buộc Hezbollah tái vũ trang. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đánh giá nỗ lực giải giáp hiện nay vẫn “chưa đủ”./.

Israel không kích nhằm vào Hezbollah và Hamas tại Liban Cơ quan Thông tấn Quốc gia Liban (NNA) xác nhận các vụ không kích này đã phá hủy 4 ngôi nhà và gây hư hại đáng kể cho các công trình lân cận, phương tiện và cửa hàng.