Syria và Israel nối lại đàm phán sau nhiều tháng gián đoạn

Ngày 5/1, một phái đoàn Syria, trong đó có Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani, đã tiến hành vòng đàm phán mới với Israel, đánh dấu cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên sau nhiều tháng gián đoạn.

Hãng tin nhà nước SANA của Syria dẫn nguồn tin chính phủ cho biết các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian điều phối, tập trung vào mục tiêu đạt được “một thỏa thuận an ninh cân bằng” giữa hai nước. Hai nguồn tin ngoại giao cho hay các cuộc đàm phán được tổ chức tại Paris, Pháp.

Theo SANA, tại các cuộc đàm phán, các bên tập trung thảo luận việc khôi phục thỏa thuận phân tách lực lượng năm 1974 và đảm bảo “việc rút các lực lượng Israel” về các vị trí trước thời điểm Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024. Mỹ đang làm trung gian để giúp Syria và Israel đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt các hành động thù địch giữa hai nước.

Syria và Israel luôn trong tình trạng căng thẳng kể từ khi Nhà nước Israel thành lập vào năm 1948. Một thỏa thuận phân tách lực lượng năm 1974 đã thiết lập vùng phi quân sự hẹp do Liên hợp quốc giám sát, ngăn cách lực lượng Israel và Syria trên Cao nguyên Golan trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, sau khi ông Assad bị lật đổ, Israel đã đưa quân sâu hơn vào lãnh thổ Syria, tiến hành các cuộc không kích chưa từng có vào các mục tiêu quân sự trên khắp nước này và yêu cầu thiết lập một vùng phi quân sự ở khu vực miền Nam quốc gia láng giềng.

Syria và Israel đã nhiều lần mở các cuộc đàm phán trực tiếp, gần đây nhất là tháng 9/2025, nhưng việc Israel kiên quyết yêu cầu thiết lập một vùng phi quân sự được xem là một trở ngại lớn.

Tháng trước, Tổng thống lâm thời Syria, ông Ahmed al Sharaa cho rằng yêu cầu này sẽ gây nguy hiểm cho Syria và kêu gọi Israel tuân thủ thỏa thuận năm 1974./.

Đàm phán về thỏa thuận an ninh Israel-Syria gặp trở ngại vào phút chót Các cuộc đàm phán Israel-Syria về thỏa thuận an ninh gặp trở ngại khi Israel yêu cầu mở hành lang nhân đạo tới tỉnh Sweida, gây trì hoãn tiến trình.