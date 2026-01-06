Palestine chính thức khai trương Đại sứ quán tại Anh

Ngày 5/1, Đại sứ quán Palestine đã chính thức được khánh thành tại thủ đô London (Anh), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Anh và Palestine.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot cho biết đây là “một thời khắc lịch sử,” khi Phái bộ Palestine tại Anh được nâng cấp lên quy chế Đại sứ quán Nhà nước Palestine, với đầy đủ địa vị và các đặc quyền ngoại giao theo thông lệ quốc tế.

Việc nâng cấp diễn ra sau khi Chính phủ Anh thông báo sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9/2025, cùng với một số quốc gia khác như Australia và Canada, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế gia tăng quan ngại trước tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Dải Gaza.

Đại sứ Zomlot nhấn mạnh đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hình thức, mà còn phản ánh định hướng chính trị mới hướng tới tiến trình thành lập Nhà nước Palestine. Ông coi sự kiện này là một cột mốc quan trọng trong hành trình lâu dài của người dân Palestine nhằm giành tự do, quyền tự quyết và sự công nhận quốc tế đầy đủ.

Trước thời điểm chính thức công bố tấm biển mới của Đại sứ quán, ông Zomlot khẳng định: “Đây là một ngày của hy vọng, của sự kiên định, và là lời nhắc nhở với thế giới rằng hòa bình không chỉ là điều có thể đạt được, mà là điều tất yếu, khi được xây dựng trên nền tảng công lý, phẩm giá, bình đẳng và sự công nhận lẫn nhau."

Về phía Anh, Trưởng lễ tân Hoàng gia Anh Alistair Harrison đánh giá lễ khai trương Đại sứ quán Palestine là “một khoảnh khắc của hy vọng," đồng thời cho rằng sự kiện này mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương giữa hai bên.

Hiện Bộ Ngoại giao Anh chưa đưa ra bình luận về khả năng mở Đại sứ quán Anh tại các vùng lãnh thổ do Palestine quản lý./.

