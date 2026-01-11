Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Theo TASS và Times of Israel, Tổng chưởng lý Iran Mohammad Movahedi Azad ngày 10/1 tuyên bố bất kỳ ai tham gia những cuộc biểu tình đều sẽ bị coi là “kẻ thù của Thượng đế” - tội danh có thể dẫn tới án tử hình.

Tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran phát sóng nêu rõ ngay cả những người “hỗ trợ các phần tử gây bạo loạn” cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc nêu trên.

Ông Movahedi Azad nhấn mạnh: “Các công tố viên phải thận trọng nhưng không được chậm trễ trong việc công bố cáo trạng, chuẩn bị cơ sở cho công tác xét xử và kiên quyết đấu tranh với những kẻ phản bội dân tộc, gây mất an ninh và tìm cách tạo điều kiện cho sự thống trị của nước ngoài đối với đất nước. Các thủ tục tố tụng phải được tiến hành một cách không khoan dung, không nhân nhượng.”

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình kéo dài 14 ngày qua tiếp tục leo thang. Lãnh tụ Tối cao Iran-Đại giáo chủ Ali Khamenei-đã đặt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào trạng thái báo động cao hơn cả thời điểm nước này xảy ra xung đột với Israel hồi năm ngoái.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Hãng thông tấn Tasnim ngày 10/1 dẫn tuyên bố của chính quyền Iran thừa nhận 15 thành viên của lực lượng an ninh đã bị các phần tử gây bạo loạn sát hại tại các tỉnh Fars, Qom và Khorasan Razavi.

Sáu nhân viên an ninh thiệt mạng ở tỉnh Fars, miền Nam Iran, và 120 nhân viên thực thi pháp luật khác bị thương. Tại tỉnh Qom, các phần tử gây bạo loạn đã sát hại 2 sỹ quan cảnh sát, những đối tượng này “đã đâm họ tới 40 nhát dao.”

Tại thành phố Mashhad ở phía Đông Bắc, 7 nhân viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng dưới bàn tay của các phần tử gây bạo loạn.

Từ ngày 3-9/1, chính quyền Iran đã ghi nhận hơn 10 nhân viên an ninh thiệt mạng, trong đó có công tố viên thành phố Esfarayen. Thương vong trong lực lượng thực thi pháp luật đã xảy ra ở thủ đô Tehran, các tỉnh Ilam, Kermanshah, Qom, North Khorasan và các nơi khác.

Trong một diễn biến khác có liên quan, người phát ngôn Hội đồng Hiến pháp Iran - ông Hadi Tahan Nazif-cho biết những cuộc biểu tình ôn hòa đã leo thang thành những cuộc tàn sát do bàn tay can thiệp từ bên ngoài.

Tasnim dẫn lời ông Nazif nêu rõ: “Sự can thiệp từ bên ngoài đã biến những cuộc biểu tình ôn hòa của người dân nhằm kêu gọi đáp ứng các nhu cầu kinh tế-xã hội trở thành bạo loạn… Có thể nhận ra những bàn tay từng vấy máu của hơn 1.000 người Iran thiệt mạng trong cuộc chiến 12 ngày (với Israel) trong những cuộc bạo loạn đó.”

Ngày 29/12/2025, những người kinh doanh đã bắt đầu biểu tình ở thủ đô Tehran để phản đối tình trạng đồng rial giảm giá mạnh.

Hôm 30/12, sinh viên tham gia các hoạt động gây rối. Bạo loạn lan rộng đến hầu hết các thành phố lớn ở Iran. Ngày 2/1, các đối tượng vũ trang không rõ danh tính đã xuất hiện trên đường phố, và những cuộc đụng độ vũ trang giữa các phần tử gây bạo loạn với lực lượng thực thi pháp luật gia tăng.

Đỉnh điểm của tình trạng bất ổn xảy ra vào tối 8/1, khi ít nhất 11 dân thường, trong đó có 1 trẻ em, và một số sỹ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả công tố viên thành phố Esfarayen, thiệt mạng do hành động của các phần tử gây bạo loạn.

Thị trưởng Tehran-ông Alireza Zakani-cho hay những đối tượng này đã phóng hỏa 25 nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô của Iran, làm hư hại 26 ngân hàng, 3 trung tâm y tế, 10 tòa nhà chính phủ, 48 xe cứu hỏa, 42 xe buýt và xe cứu thương, cùng 24 căn hộ.

Chính quyền Iran gọi các phần tử gây bạo loạn là khủng bố, đồng thời đổ lỗi cho Israel và Mỹ về tình trạng bất ổn./.

