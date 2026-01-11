Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Ngày 11/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố chính phủ nước này quyết tâm giải quyết các vấn đề kinh tế đang ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời kêu gọi người dân kiềm chế, không thực hiện những hành động gây mất ổn định tình hình trong nước.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Pezeshkian đã đưa ra thông điệp như vậy khi trả lời phỏng vấn của Cơ quan phát thanh truyền hình Iran IRIB. Ông nhấn mạnh Chính phủ Iran “sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người dân,” đồng thời kêu gọi người dân kiềm chế, bày tỏ quan ngại về khả năng có sự tác động từ bên ngoài đối với tình hình trong nước.



Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Pezeshkian đã phác thảo các mục tiêu của chính phủ trong việc triển khai kế hoạch cải cách lớn đối với hệ thống trợ cấp, nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất và nâng cao sức mua của người dân, đồng thời cập nhật tiến độ thực hiện kế hoạch này.



Cũng trong ngày 11/1, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Tehran sẽ coi các căn cứ và cơ sở của Mỹ và Israel tại khu vực Trung Đông là “mục tiêu hợp pháp” nếu Washington tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày gần đây liên tục cảnh báo Tehran liên quan diễn biến biểu tình ở nước này.



Các cuộc biểu tình tại Iran bùng phát từ cuối năm ngoái, ban đầu nhằm phản đối lạm phát tăng cao và đời sống khó khăn. Tuy nhiên, theo phía Iran, một số hành động kích động đã làm chệch hướng các cuộc biểu tình khỏi các vấn đề kinh tế, nảy sinh những thông điệp không còn thuần túy về kinh tế-xã hội. Hiện có nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về người biểu tình và lực lượng an ninh Iran thiệt mạng trong những ngày qua./.

