Quốc gia thứ 8 mở Đại sứ quán tại Jerusalem​

Ngày 11/1, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar thông báo Samoa sẽ mở Đại sứ quán tại Jerusalem trong năm 2026, trở thành quốc gia thứ 8 đặt cơ quan đại diện ngoại giao tại thành phố này và là nước thứ 3 ở khu vực Thái Bình Dương, sau Fiji và Papua New Guinea. Quyết định này đánh dấu động thái hiếm hoi trong bối cảnh phần lớn các cơ quan đại diện ngoại giao tại Israel đều đặt ở Tel Aviv.



Ngoại trưởng Saar cho hay ông đã trao đổi với Thủ tướng Samoa La'auli Leuatea Schmidt và cảm ơn quyết định mà ông đánh giá là “mang tính đạo lý,” đồng thời bày tỏ cảm kích sự ủng hộ nhất quán của Samoa đối với Israel tại các diễn đàn đa phương.



Quy chế của Jerusalem là một trong những vấn đề gai góc nhất trong xung đột Israel - Palestine. Israel sáp nhập Đông Jerusalem sau cuộc chiến Arab-Israel năm 1967, động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.



Hiện chỉ có Mỹ, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua New Guinea, Paraguay và Fiji đặt cơ quan đại diện ngoại giao tại Jerusalem. Mỹ mở Đại sứ quán tại đây năm 2018, sau khi Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, làm dấy lên phản ứng gay gắt từ Palestine và cộng đồng quốc tế./.

