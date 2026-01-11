Thế giới

Trung Đông

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)
Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Ngày 11/1, Iran cảnh báo sẽ đáp trả Israel và các căn cứ của Mỹ nếu Washington tiến hành tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Phát biểu trước Quốc hội Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Mỹ chớ nên “tính toán sai lầm.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Ông Qalibaf, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa can thiệp trong những ngày gần đây, đồng thời cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran không được sử dụng vũ lực đối với người biểu tình.

Liên quan tình hình biểu tình quy mô lớn tại Iran, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Iran Ahmad-Reza Radan thông báo, ngày 11/1, lực lượng cảnh sát đã tiến hành bắt giữ hàng loạt nhân vật then chốt trong phong trào biểu tình lan rộng trong hai tuần qua, song không nêu rõ số lượng cũng như danh tính những người bị bắt giữ./.

