Các lực lượng Palestine thúc đẩy giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Gaza

Các phe phái Palestine và Chính quyền Palestine (PA) dự kiến sẽ gặp nhau tại thủ đô Cairo của Ai Cập trong tuần này để thống nhất danh sách ứng cử viên cuối cùng của ủy ban độc lập điều hành các công việc hàng ngày của Dải Gaza.

Đây là một phần trọng tâm của giai đoạn hai trong kế hoạch hòa bình Gaza.

Các nguồn thạo tin cho biết các nhà trung gian hòa giải Ai Cập đang điều phối các cuộc tham vấn giữa các phe phái Palestine, trong khi đại diện các phe phái Palestine cũng đang liên lạc với các nhà trung gian hòa giải Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Tuần trước, đại diện của các phe phái Palestine đã có các cuộc đàm phán riêng với Ai Cập tại Cairo.

Theo một nguồn tin, do PA là đại diện được quốc tế công nhận của người Palestine, nên được yêu cầu ban hành luật thành lập ủy ban và phê chuẩn các thành viên của ủy ban.

Các phe phái Palestine và các nhà trung gian hòa giải đều nhất trí rằng ủy ban kỹ trị điều hành Gaza nên có nhiệm kỳ 3 năm được quy định trong luật do PA ban hành.

Các nguồn tin cho biết thêm Israel đã phản đối 4 ứng cử viên tiềm năng của ủy ban kỹ trị với lý do họ có liên hệ với lực lượng Hamas, đồng thời muốn ủy ban chỉ gồm có 12 thành viên, chứ không phải 15 như đề xuất trước đó của các nhà trung gian hòa giải. Các phe phái Palestine đã đồng ý với yêu cầu của Israel về số lượng thành viên của ủy ban.

Trước đó, ngày 10/1, Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã quyết định giải thể toàn bộ các cơ quan chính quyền do phong trào này điều hành tại Dải Gaza, nhằm chuẩn bị chuyển giao trách nhiệm quản lý cho một ủy ban hành chính độc lập đang được thành lập.

Việc thành lập một ủy ban "kỹ trị, phi chính trị" là một phần trọng tâm của giai đoạn hai trong kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với việc thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại Gaza và Hội đồng Hòa bình, để giám sát tương lai của dải đất ven Địa Trung Hải này, bao gồm cả việc tái thiết.

Theo các nguồn tin trên, Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố thành lập Hội đồng Hòa bình vào cuối tuần này.

Ban đầu, hội đồng sẽ bao gồm các nguyên thủ quốc gia của Ai Cập và Qatar cũng như đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Các nguồn tin cho hay trụ sở của Hội đồng Hòa bình dự kiến sẽ đặt tại thành phố El Arish, thuộc tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập.

Trong khi đó, liên quan đến việc thành lập ISF, ông Trump cho biết nhiều quốc gia đã đồng ý tham gia ISF nhằm duy trì an ninh ở Gaza, song không nêu tên các quốc gia đó. Ai Cập và Jordan được cho là những ứng cử viên hàng đầu để đóng góp quân đội. Bangladesh cuối tuần qua tuyên bố muốn tham gia lực lượng này.

Theo các nguồn tin, Washington cũng đang cố gắng thuyết phục Israel chấp nhận sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong ISF./.

