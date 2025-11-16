Israel tiếp tục phản đối thành lập Nhà nước Palestine

Thế giới

Israel tiếp tục phản đối việc thành lập Nhà nước Palestine, cam kết phi quân sự hóa Gaza và duy trì quyền phủ quyết tại Liên hợp quốc.

Người dân Palestine sơ tán khỏi thành phố Gaza ngày 18/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 16/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - tuyên bố Israel sẽ không cho phép một nhà nước Palestine thành lập.

Ông Katz cũng nhấn mạnh Gaza sẽ được phi quân sự hóa hoàn toàn "đến tận đường hầm cuối cùng," Hamas sẽ bị giải giáp bởi một lực lượng quốc tế hoặc Lực lượng phòng vệ Israel.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đệ trình dự thảo nghị quyết mới nhất về Lực lượng ổn định quốc tế (ISF) tại Gaza lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có sự thay đổi trong ngôn từ theo hướng công nhận Nhà nước Palestine.

Các quan chức Israel đánh giá đây là một thay đổi rất đáng lo ngại, mặc dù theo người Mỹ, sự thay đổi về ngôn ngữ là cần thiết để thuyết phục các quốc gia huy động nhân lực cho ISF. Israel cũng tuyên bố họ vẫn có quyền phủ quyết đối với lực lượng đa quốc gia tham gia ổn định tình hình Gaza.

Liên quan đến tình hình Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Katz khẳng định Israel sẽ vẫn tiếp tục hiện diện tại núi Hermon và vùng đệm an ninh bên trong lãnh thổ Syria./.

