Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ 6 tại Caribe liên quan lệnh trừng phạt Venezuela

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, lực lượng tuần duyên đã kiểm soát một tàu chở dầu thuộc “hạm đội ma” bị trừng phạt khi con tàu này hoạt động tại Caribe, bất chấp lệnh phong tỏa liên quan Venezuela.

Một tàu chở dầu neo ngoài khơi bang Zulia, Venezuela. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, Mỹ ngày 15/1 thông báo lực lượng nước này đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu tại khu vực Caribe, con tàu thứ 6 bị bắt giữ kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa khu vực nhằm ngăn chặn các tàu bị trừng phạt đến hoặc rời Venezuela.

Bộ Chỉ huy miền Nam nước Mỹ (SOUTHCOM) cho biết Thủy quân lục chiến và hải quân Mỹ đã bắt giữ tàu Veronica trong một chiến dịch rạng sáng, không xảy ra sự cố.

Cơ quan này nhấn mạnh: “Lượng dầu duy nhất rời khỏi Venezuela sẽ là lượng dầu được điều phối hợp pháp và đúng quy định.”

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho hay một đội đặc nhiệm của Lực lượng Tuần duyên đã lên kiểm soát con tàu, mô tả đây là “một tàu chở dầu thuộc 'hạm đội ma' bị trừng phạt.”

Theo bà, con tàu này nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2022, từng đi qua vùng biển Venezuela và hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa các tàu bị trừng phạt tại Caribe do Tổng thống Trump ban hành./.

