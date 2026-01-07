Nga điều tàu ngầm hộ tống tàu chở dầu bị Mỹ truy đuổi nhiều tuần qua

AFP đưa tin, theo tin tức truyền thông Mỹ, Nga đã điều một tàu ngầm để hộ tống một tàu chở dầu rỗng mà quân đội Mỹ đã truy đuổi và tìm cách bắt giữ trong nhiều tuần qua.

Mỹ đã theo đuổi tàu chở dầu này - trước đây có tên là Bella 1 - kể từ khi nó vượt qua vòng phong tỏa một phần của Mỹ xung quanh Venezuela và ngăn chặn nỗ lực lên tàu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ vào cuối tháng trước.

Các quan chức Mỹ cho biết tàu chở dầu này thuộc "Hạm đội Bóng tối" chuyên vận chuyển dầu cho các quốc gia như Venezuela, Nga và Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Dữ liệu theo dõi từ MarineTraffic cho thấy con tàu đang tiến gần vùng đặc quyền kinh tế của Iceland vào 7/1.

Tạp chí Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay Nga đã điều “một tàu ngầm và các khí tài hải quân khác" để hộ tống tàu chở dầu này.

Trong khi đó, CBS News đưa tin, hai quan chức Mỹ đã xác nhận việc "Nga cử một tàu ngầm và các tàu hải quân khác" làm nhiệm vụ hộ tống.

Trước đó hôm 6/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đang "theo dõi và quan ngại" việc Mỹ truy đuổi con tàu nêu trên.

Trước khi xuất hiện tin về việc hộ tống, Bộ Ngoại giao Nga phát biểu truyền thông nhà nước rằng tàu này đang treo cờ Nga và đang hoạt động ở xa khu vực bờ biển Mỹ.

Moskva còn nhấn mạnh: “Vì những lý do mà chúng tôi không rõ, tàu của Nga đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ quân đội Mỹ và NATO - mức độ chú ý rõ ràng là không tương xứng với tính chất hòa bình của con tàu.”

Kể từ khi bị Lực lượng Tuần duyên Mỹ truy đuổi, con tàu đã chuyển sang đăng ký tại Nga, đổi tên thành Marinera, và thủy thủ đoàn được cho là đã sơn quốc kỳ Nga lên thân tàu vào tháng trước.

Diễn biến trên là động thái mới nhất trong chiến dịch trấn áp của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt đi và đến Venezuela.

Con tàu hiện đang được Nga bảo vệ vốn đang trên đường tới Venezuela nhưng không chở theo hàng hóa trước khi vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ. Nó đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2024 với cáo buộc liên quan tới Iran và Hezbollah./.

EU trừng phạt thêm 41 tàu trong “hạm đội bóng tối” của Nga EU) ngày 18/12 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 41 tàu bổ sung thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, nâng tổng số tàu bị đưa vào danh sách trừng phạt lên gần 600.