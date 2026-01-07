Đan Mạch kêu gọi Mỹ đối thoại sau những tuyên bố về Greenland

Trước những tuyên bố mới đây của chính quyền Mỹ, ngày 6/1, Đan Mạch và lãnh đạo Greenland đã đề nghị sớm tổ chức một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh cuộc gặp với ông Rubio có thể giúp làm rõ các quan điểm khác nhau giữa hai bên.

Trên mạng xã hội, người phụ trách đối ngoại của Greenland, bà Vivian Motzfeldt, cho biết Đan Mạch và chính quyền Greenland đã đề nghị gặp Ngoại trưởng Rubio nhằm trao đổi về những tuyên bố gần đây của Mỹ liên quan tới hòn đảo này.

Bà lưu ý cho đến nay vẫn chưa thể tổ chức cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ với giới chức Greenland mặc dù trong năm 2025, Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland đã nhiều lần đề xuất tiến hành cuộc gặp cấp bộ trưởng.

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt các lời đe dọa nhằm vào một đồng minh thân cận.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông báo mới nhất vào ngày 6/1, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn đang xem xét nhiều phương án liên quan tới vùng lãnh thổ Greenland thuộc Đan Mạch, trong đó có việc sử dụng quân đội Mỹ, nhằm theo đuổi mục tiêu chính sách đối ngoại mà Washington coi là “ưu tiên an ninh quốc gia.”

Trọng tâm là tăng cường vị thế chiến lược ở khu vực Bắc Cực trong bối cảnh quan hệ quốc tế và cạnh tranh khu vực ngày càng được chú trọng.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập ý định muốn kiểm soát Greenland.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã làm rõ quan điểm của Washington về vấn đề này.

Tờ The Wall Street Journal ngày 6/1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các nghị sỹ nước này rằng những tuyên bố gần đây của chính quyền Washington liên quan tới Greenland không báo hiệu một chiến dịch quân sự và mục tiêu được nêu ra là tìm kiếm các phương án hợp tác, trong đó có khả năng mua lại vùng lãnh thổ này từ Đan Mạch theo các thỏa thuận song phương.

Tuyên bố trên được ông Rubio đưa ra trong một cuộc họp kín với các nhà lập pháp Mỹ hôm 5/1, sau khi Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ) đặt câu hỏi liệu chính quyền Tổng thống Trump có dự định sử dụng hành động quân sự ở những nơi khác, trong đó có Greenland hay không.

Cũng trong ngày 6/1, nhiều nước châu Âu cũng ra tuyên bố chung ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Đan Mạch, do đó chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định về những vấn đề liên quan đến hòn đảo này.

Greenland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âuvà là nơi đi qua của các tuyến đường biển mới sẽ được mở ra ở Bắc Cực do tác động của biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Greenland cũng nằm trên tuyến đường ngắn nhất cho tên lửa giữa Nga và Mỹ./.

Greenland tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ, bác bỏ mọi đe dọa sáp nhập Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố ý định sáp nhập Greenland vì lý do an ninh, thậm chí không loại trừ sử dụng vũ lực.