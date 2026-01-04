Ukraine phong tỏa tài sản 70 công ty đến từ Nga, Trung Quốc, Quần đảo Virgin

Theo RIA Novosti, Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 4/1 thông báo, Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 70 công ty đến từ Nga, Trung Quốc và Quần đảo Virgin.

Theo thông báo, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh ban hành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine về việc áp đặt trừng phạt đối với 95 cá nhân và 70 pháp nhân, trong đó phần lớn là công dân và cư trú tại Liên bang Nga.

Trong số các doanh nghiệp bị nhắm tới, có 60 công ty đăng ký tại Nga, 9 công ty của Trung Quốc và 1 công ty từ Quần đảo Virgin. Danh sách này bao gồm các nhà máy bánh kẹo Mars và Polet của Nga, Nhà máy Thiết bị Bán dẫn, Cục thiết kế Hypercom, Viện Nghiên cứu Khoa học Điện tử và Viện Vật liệu Vũ trụ và Hàng không.

Các doanh nghiệp Trung Quốc bị trừng phạt gồm Russwill Telecom Limited, Hong Kong Skyrizon Holding Limited và Moji-Nano Technology Co.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản tại Ukraine, hủy giấy phép và các chuyến thăm chính thức, cấm chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, chấm dứt các thỏa thuận thương mại, trao đổi văn hóa và khoa học, đồng thời thu hồi toàn bộ huân chương, danh hiệu nhà nước của Ukraine.

Chính quyền Kiev đã nhiều lần áp đặt trừng phạt đối với Nga, song các biện pháp này không gây ra hệ quả thực tế. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các lệnh trừng phạt của Kiev nhằm vào một số chính trị gia Nga không đòi hỏi phải có phản ứng đáp trả./.

