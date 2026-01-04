Hà Nội phấn đấu đến năm 2030: 50% tòa nhà công sở sử dụng điện mặt trời mái nhà

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TƯ ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thành ủy Hà Nội ký ban hành, thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, điện năng thương phẩm đạt 52.178 triệu kWh; điện năng thương phẩm bình quân đầu người 5.721 kWh/người/năm; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Thành phố phấn đấu tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt tối thiểu 5%; phát triển tổng công suất nguồn điện năng lượng mặt trời đạt khoảng 1.500MW; có 50% các tòa nhà công sở sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, phục vụ tiêu thụ tại chỗ; đẩy mạnh đầu tư các dự án điện mặt trời tập trung và triển khai lắp đặt đồng bộ điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, tòa nhà công sở, khu chung cư, nhà cao tầng, tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt, nhà dân trên địa bàn thành phố./.