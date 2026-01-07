Brazil lập kỷ lục xuất khẩu bất chấp "cú sốc thuế quan" từ Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Ngày 6/1, Bộ Thương mại và Công nghiệp Brazil công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh đạt mức kỷ lục xấp xỉ 350 tỷ USD, vượt qua mọi thách thức từ bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế đầy biến động.



Thành tích này cao hơn khoảng 9 tỷ USD so với kỷ lục trước đó được thiết lập năm 2023, đồng thời tăng 3,5% về giá trị so với năm 2024. Đặc biệt đáng chú ý, nếu tính theo khối lượng hàng hóa, mức tăng trưởng còn ấn tượng hơn với 5,7%, minh chứng cho sức bền của hoạt động ngoại thương Brazil ngay cả khi giá cả quốc tế liên tục biến động.



Chính phủ Brazil cho biết, năm 2025 đã chứng kiến hơn 40 thị trường ghi nhận mức nhập khẩu hàng hóa Brazil cao kỷ lục. Trong số đó, các quốc gia như Canada, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Paraguay, Uruguay, Pakistan và Na Uy nổi lên như những điểm sáng.

Xu hướng này phản ánh chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu hiệu quả, giúp Brazil giảm thiểu sự phụ thuộc vào một số đối tác truyền thống.



Tuy nhiên, bức tranh thương mại không phải hoàn toàn rực rỡ. Điểm đen lớn nhất chính là sự sụt giảm nghiêm trọng trong quan hệ thương mại với Mỹ.

Quyết định áp thuế 50% đối với hàng hóa Brazil mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 7/2025 đã để lại hậu quả nặng nề. Xuất khẩu sang Mỹ trong cả năm giảm 6,6% so với năm trước, chỉ còn 37,72 tỷ USD.

Dù Washington đã rút lại các biện pháp thuế quan đối với phần lớn mặt hàng vào tháng 11/2025, tác động tiêu cực vẫn kéo dài. Tháng 12/2025 tiếp tục chứng kiến xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ lại tăng mạnh 11,3%, đạt 45,25 tỷ USD, khiến cán cân thương mại song phương nghiêng hẳn về phía Mỹ.



Ở chiều ngược lại, những tổn thất tại thị trường Mỹ đã được bù đắp nhờ tăng trưởng mạnh mẽ ở các thị trường khác. Trung Quốc tiếp tục là đối tác quan trọng nhất của Brazil với kim ngạch xuất khẩu tăng 6%, cán mốc 100 tỷ USD. Các mặt hàng nông sản và nguyên liệu chiến lược như đậu tương, thịt bò, đường và bột giấy là những trụ cột chính.



Argentina ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 31,4%, chủ yếu trong lĩnh vực ôtô và phụ tùng. Còn với Liên minh châu Âu, xuất khẩu tăng 3,2% nhờ các mặt hàng chủ lực như cà phê, thịt bò, đồng, ngô và máy bay.



Theo giới phân tích, kết quả này là minh chứng rõ nét cho khả năng thích ứng và sức cạnh tranh vượt trội của nền kinh tế Brazil trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động./.

Lãnh đạo Brazil, Mỹ điện đàm bàn về thương mại, kinh tế và tội phạm có tổ chức Ngày 2/12, Tổng thống Brazil đã có cuộc điện đàm dài 40 phút với Tổng thống Trump, theo đó ông Lula hoan nghênh quyết định Mỹ dỡ bỏ mức thuế bổ sung 40% đối với thịt, càphê, trái cây Brazil.