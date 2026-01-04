Dự báo 2026: Thách thức và cơ hội toàn cầu đan xen

Theo tổng hợp đánh giá của các chuyên gia Viện nghiên cứu Hoàng gia Anh về các vấn đề quốc tế (Chatham House) cuối tháng 12/2025, năm 2026 được dự báo sẽ chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp trong lĩnh vực kinh tế, an ninh, công nghệ và khí hậu, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng và các cơ chế hợp tác toàn cầu tiếp tục đối mặt với không ít thử thách./.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 70 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay
Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD và đạt giá trị cao nhất từ trước đến nay, vượt mục tiêu Chính phủ giao 65 tỷ USD. Xuất siêu đạt trên 20 tỷ USD.
Hà Nội phấn đấu đến năm 2030: 50% tòa nhà công sở sử dụng điện mặt trời mái nhà
Thành phố phấn đấu tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt tối thiểu 5%; phát triển tổng công suất nguồn điện năng lượng mặt trời đạt khoảng 1.500MW.
Bài cuối: Phân vùng nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng
Thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch lại không gian nông nghiệp theo 3 vùng, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng.
Tăng tốc kích cầu cuối năm, thị trường bán lẻ sôi động rõ nét
Thị trường bán lẻ phía Nam sôi động cuối năm với chương trình khuyến mãi lớn, nguồn cung dồi dào, thúc đẩy tiêu dùng và giữ nhịp kinh tế dịp Tết.
Giá gạo Ấn Độ chạm đỉnh ba tháng ở mức 355-360 USD/tấn
Thị trường nông sản tuần này ghi nhận giá gạo Ấn Độ tăng cao nhất trong 3 tháng, trong khi các mặt hàng khác như ngũ cốc Mỹ và càphê biến động trái chiều.
Dự báo xuất khẩu Đức sang Mỹ và Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức vào năm 2026
Xuất khẩu Đức sang Mỹ và Trung Quốc dự báo tiếp tục gặp khó khăn năm 2026 do chính sách thuế, cạnh tranh và thay đổi cấu trúc thị trường.
Mỹ chặn đứng thương vụ liên quan chip trong lĩnh vực công nghệ then chốt
Chính quyền Mỹ siết chặt kiểm soát thương vụ mua bán công nghệ quan trọng, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
Giá dầu sẽ giảm xuống dưới 60 USD/thùng trong năm 2026
Nguồn cung được dự báo sẽ mở rộng với tốc độ gấp ba lần mức tăng nhu cầu trong năm 2026, do sản lượng cao hơn từ các thành viên OPEC+.
Mở rộng không gian phát triển ngành nông nghiệp sau hợp nhất
Sau sáp nhập, không gian mở ra mang đến nhiều cơ hội để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, chất lượng, giá trị gia tăng cao và gắn với thị trường.
Xuất khẩu rau quả “lội ngược dòng” ấn tượng, đạt kỷ lục 8,5 tỷ USD năm 2025
Vượt qua nhiều biến động của thị trường quốc tế, xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2025 vẫn ghi nhận kết quả ấn tượng khi lần đầu tiên vượt mốc 8,5 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024.
Những đồn đoán quanh chính sách sản lượng dầu của OPEC+
Từ tháng 4-12/2025, OPEC+ đã nâng mục tiêu sản lượng thêm khoảng 2,9 triệu thùng/ngày nhưng trước áp lực giá dầu lao dốc, OPEC+ nhất trí tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong tháng 1,2,3/2026.
Làn sóng đóng cửa lan rộng trong lĩnh vực bán lẻ của Mỹ
Làn sóng đóng cửa hàng tại Mỹ ảnh hưởng tới các phân khúc như hiệu thuốc, cửa hàng bách hóa, quán cà phê, chuỗi bán lẻ giá rẻ; số lượng đóng cửa năm 2025 đã tăng 12% so với mức 7.325 năm 2024.
Kiểm soát thị trường năm 2026: Chủ động chặn rủi ro, giữ niềm tin tiêu dùng
Những vụ việc điển hình cuối năm 2025 - đầu 2026 cho thấy bức tranh vi phạm về thị trường thương mại không còn dày đặc về số lượng, nhưng lại gia tăng độ tinh vi và mức độ tác động.
Giá vàng giảm cuối năm, người mua lỗ gần 9 triệu đồng/lượng
Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng miếng SJC niêm yết quanh mức 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trực tiếp khiến người mua vàng ở vùng giá cao hiện chịu khoản lỗ nặng.
Hoa Kỳ hoãn tăng thuế gỗ theo Mục 232: Không gắn với phán quyết về thuế đối ứng
Năm 2026 là một giai đoạn “tạm ổn nhưng chưa an toàn," với ngành gỗ Việt Nam, đòi hỏi theo dõi sát chính sách, chủ động đối thoại với phía Hoa Kỳ và chuẩn bị các kịch bản ứng phó trong dài hạn.
Bộ Công Thương gia hạn biện pháp chống bán phá giá thép cán nguội Trung Quốc
Biện pháp chống bán phá giá được gia hạn thêm 5 năm đến ngày 27 tháng 12 năm 2030, trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ Công Thương.
Ninh Bình: "Thủ phủ” quất phường Vị Khê rộn ràng "chốt đơn" vụ Tết
Không khí giao dịch tại các nhà vườn ở phường Vị Khê, “thủ phủ” quất của Ninh Bình bắt đầu sôi động, nhiều thương lái đã bắt đầu đi xem vườn, đặt cọc, chốt số lượng ngay từ đầu vụ Tết Nguyên đán.
Chiến lược tái cấu trúc cho ngành gạo Việt Nam trong năm 2026
Việc đa dạng hóa thị trường, chuyển dịch sang phân khúc chất lượng cao, phát triển gạo phát thải thấp và xây dựng thương hiệu được xem là hướng đi then chốt để gạo Việt giữ vững vị thế và phát triển.
Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với vật liệu hóa chất của Hàn Quốc
Bộ Thương mại Mỹ công bố kết luận sơ bộ khẳng định việc áp thuế chống bán phá giá ở mức từ 10,94% đến 65,72% đối với hai doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu monomer và oligomer sang Mỹ.
Đà Nẵng bứt phá, trở thành cực tăng trưởng xanh, bền vững của cả nước
Đà Nẵng không chỉ mở rộng không gian phát triển, hình thành các trung tâm mới, mà còn tiếp thêm năng lượng dồi dào để vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành phố có sức thu hút mạnh các nhà đầu tư.
Hà Tĩnh: Thi công dự án hồ Kẻ Gỗ xuyên kỳ nghỉ lễ, nỗ lực về đích đúng hẹn
Việc duy trì thi công xuyên ngày nghỉ lễ được các nhà thầu xác định là giải pháp quan trọng nhằm bù đắp tiến độ dự án hồ Kẻ Gỗ, nhất là khi dự án từng bị ảnh hưởng bởi nhiều đợt mưa lớn kéo dài.
Đưa thương mại quốc tế thành động lực tăng trưởng bền vững
Hiện Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 230 thị trường, nằm trong số những quốc gia hàng đầu thế giới về tham gia FTA (17 hiệp định đã ký), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới.
TP Hồ Chí Minh: Dư địa nâng cao giá trị nông sản thông qua chế biến còn rất lớn
Trên 30% nông sản được đưa vào chế biến sâu, phần còn lại được tiêu thụ tươi hoặc xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, cho thấy dư địa nâng cao giá trị nông sản thông qua chế biến còn rất lớn.
Nghị quyết 70 về an ninh năng lượng quốc gia: Tạo động lực cho tăng trưởng
Chuyên gia Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh trao đổi với phóng viên TTXVN về điểm mới của Nghị quyết 70-NQ/TW bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh: Hạ tầng đi trước, tạo thế, lực cho phát triển
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trả lời phỏng vấn TTXVN về các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, cũng như chia sẻ định hướng, chiến lược phát triển ngành xây dựng năm 2026.
Giá dầu thế giới đi ngang trong phiên đầu năm 2026
Giá dầu Brent Biển Bắc ghi nhận sự giằng co nhẹ, đóng cửa dưới ngưỡng 61 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) duy trì giao dịch trên ngưỡng 57 USD/thùng.
Vàng và bạc cùng tăng giá trong phiên khởi đầu năm 2026
Trong phiên mở cửa sáng ngày 2/1, trên thị trường Singapore, giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên 4.348,42 USD/ounce, trong khi giá bạc tăng 1,5%, lên 72,7175 USD/ounce.
Mỹ thông báo hoãn tăng thuế đối với một số đồ nội thất nhập khẩu
Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn áp mức thuế theo kế hoạch 30% đối với một số đồ nội thất bọc vải và 50% đối với tủ bếp và bàn trang điểm đến ngày 1/1/2027.
Khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 5,3 tỷ USD trong năm 2025
Các dự án thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhiều nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực cơ khí với 52 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 258,5 triệu USD; kế đến là ngành nhựa-cao su với 22 dự án.
Quảng Ninh đón chuyến hàng nhập khẩu 4,5 triệu USD đầu tiên năm 2026
Chuyến hàng đầu tiên trị giá 4,5 triệu USD, nhập khẩu thuận lợi qua Cửa khẩu Bắc Luân 2 (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là tín hiệu vui ngay ngày đầu năm mới.