Dự báo 2026: Thách thức và cơ hội toàn cầu đan xen

Theo tổng hợp đánh giá của các chuyên gia Viện nghiên cứu Hoàng gia Anh về các vấn đề quốc tế (Chatham House) cuối tháng 12/2025, năm 2026 được dự báo sẽ chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp trong lĩnh vực kinh tế, an ninh, công nghệ và khí hậu, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng và các cơ chế hợp tác toàn cầu tiếp tục đối mặt với không ít thử thách./.