Moskva yêu cầu Mỹ đối xử nhân đạo công dân Nga trên tàu chở dầu Marinera

Ngày 7/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva đang theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến việc quân đội Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga tại Bắc Đại Tây Dương và trước thông tin có công dân Nga trong thủy thủ đoàn, yêu cầu phía Mỹ bảo đảm họ được đối xử nhân đạo, tôn trọng.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay đang “theo dõi sát các thông tin về việc binh sỹ Mỹ lên tàu chở dầu Marinera, con tàu đang treo cờ Nga khi hoạt động tại Bắc Đại Tây Dương."

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Trên cơ sở các thông tin tiếp nhận được về sự hiện diện của công dân Nga trong thủy thủ đoàn, chúng tôi yêu cầu phía Mỹ bảo đảm đối xử nhân đạo và tôn trọng đối với họ, tuân thủ nghiêm ngặt các quyền và lợi ích của họ, đồng thời không cản trở việc họ sớm trở về Tổ quốc."

Trước đó, Moskva cũng đã lên tiếng chỉ trích Mỹ liên quan đến việc bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương, con tàu bị lực lượng Mỹ truy đuổi từ ngoài khơi Venezuela.

Trong tuyên bố, Bộ Giao thông Vận tải Nga nêu rõ: “Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, quyền tự do hàng hải được áp dụng tại các vùng biển quốc tế, và không một quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu được đăng ký hợp pháp dưới quyền tài phán của các quốc gia khác."

Bộ này cho biết con tàu, trước đây mang tên Bella-1 và sau đó đổi tên thành Marinera, đã được cấp “giấy phép tạm thời” để treo cờ Nga kể từ ngày 24/12.

Theo phía Nga, “đường dây liên lạc với con tàu đã bị mất” sau khi lực lượng hải quân Mỹ lên tàu “tại vùng biển quốc tế, ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào”./.

