Thủ tướng Anh trao đổi Tổng thống Mỹ lập trường về Greenland

Theo Reuters, Chính phủ Anh ngày 7/1 cho biết Thủ tướng Keir Starmer đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tối cùng ngày và nêu rõ lập trường của mình liên quan tới Greenland.

Theo thông cáo, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về chiến dịch chung nhằm chặn bắt tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga.

Trước đó, ông Starmer cho biết ông đứng về phía Đan Mạch trong việc bảo vệ Greenland, nhấn mạnh không một bên nào khác có quyền quyết định tương lai của vùng lãnh thổ rộng lớn này, sau khi ông Trump tuyên bố cần Greenland cho mục đích quốc phòng.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố muốn kiểm soát đảo Greenland, các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 6/1 đã ra tuyên bố chung bày tỏ ủng hộ Đan Mạch cũng như vùng lãnh thổ tự trị của nước này.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Đan Mạch, do đó chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định về những vấn đề liên quan đến hòn đảo này.

Các lãnh đạo châu Âu cũng khẳng định an ninh tại Bắc Cực phải là nỗ lực tập thể của các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Mỹ.

Tuyên bố nhấn mạnh NATO xác định rõ Bắc Cực là khu vực ưu tiên và các nước này cũng như các đồng minh châu Âu đang tăng cường sự hiện diện, hoạt động cũng như đầu tư nhằm đảm bảo an toàn cho Bắc Cực, đồng thời răn đe các đối thủ.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập ý định muốn kiểm soát Greenland.

Trong buổi trả lời tạp chí The Atlantic mới đây nhất hôm 4/1, ông nói rằng nước Mỹ “thực sự cần Greenland” cho mục đích phòng thủ.

Các đồng minh châu Âu lo ngại Greenland có thể sẽ phải đối mặt với kịch bản khó lường, nhất là trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tuần qua dẫn đến việc bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ngày 7/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết Greenland hoàn toàn để ngỏ cho khả năng triển khai thêm quân nhân Mỹ, trong bối cảnh xuất hiện lời đe dọa từ Mỹ về việc chiếm giữ hòn đảo này.

Phát biểu với CNN, khi được hỏi về khả năng thuyết phục Mỹ lựa chọn hợp tác thay vì thôn tính Greenland, ông Rutte nhấn mạnh NATO và các đồng minh có chung lập trường liên quan tới Greenland, đồng thời khẳng định Mỹ có sự can dự “chính đáng.”

Theo ông, việc thảo luận về khả năng triển khai thêm binh sỹ Mỹ tại Greenland là hoàn toàn cởi mở và các thỏa thuận liên quan đã tồn tại.

Greenland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu, và là nơi đi qua của các tuyến đường biển mới sẽ được mở ra ở Bắc Cực do tác động của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Greenland cũng nằm trên tuyến đường ngắn nhất cho tên lửa giữa Nga và Mỹ.

Trước đó, hôm 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với tạp chí Atlantic rằng Mỹ cần Greenland vì hòn đảo thuộc Đan Mạch này bị cho là đang bị bao quanh bởi các tàu của Trung Quốc và Nga. Sau đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã kêu gọi ông Trump chấm dứt lời đe dọa sáp nhập Greenland vào Mỹ./.

