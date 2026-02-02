Pepper lập kỷ lục Guinness là robot hình người được sản xuất hàng loạt đầu tiên

Ngày 2/2, công ty SoftBank Robotics (Nhật Bản) cho biết Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) đã công nhận robot Pepper của công ty này là robot dịch vụ có hình dáng con người được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới.

Robot Pepper cao 121cm, được thiết kế để tương tác với con người thông qua trò chuyện trực tiếp, đã được sử dụng ở nhiều môi trường khác nhau, bao gồm trung tâm mua sắm, trường học và nhà dưỡng lão kể từ khi ra mắt vào ngày 5/6/2014.

Hiện SoftBank Robotics đã ra mắt Pepper+ được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất, không chỉ nhằm tương tác với con người thông qua giao tiếp mà còn cung cấp các dịch vụ như giới thiệu và đề xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. SoftBank Robotics cho biết thêm sẽ tiếp tục mở rộng các chức năng của robot.

Pepper+ nhận diện khách hàng thông qua camera được trang bị và trò chuyện với họ dựa trên trang phục và đặc điểm cá nhân. Robot cũng sử dụng các kỹ năng bán hàng mô phỏng của những người bán hàng chuyên nghiệp để hỏi người mua sắm về nhu cầu và sở thích của họ.

Về giá thành, nếu thuê lâu dài (gói hằng năm), Pepper+ có giá 79.800 yen/tháng (515 USD/tháng). Nếu thuê ngắn hạn, Pepper+ có giá 150.000 yen/tháng. Phí hợp đồng ban đầu được tính riêng./.

