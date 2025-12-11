Dự báo 2026: Năm then chốt cho việc thương mại hóa robot hình người

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, một báo cáo nghiên cứu gần đây của công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cho biết năm 2026 sẽ là một năm then chốt cho việc thương mại hóa robot hình người, với dự kiến lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt trên 50.000 bộ, đạt mức tăng trưởng hằng năm hơn 700%.



Báo cáo nghiên cứu cho thấy ngành công nghiệp robot hình người của Mỹ đã chuyển từ trình diễn công nghệ sang kiểm chứng thực tiễn, với năng lực cạnh tranh cốt lõi chuyển từ khả năng di chuyển đơn giản sang tích hợp hệ thống và triển khai dựa trên kịch bản.

Các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) như Tesla, Boston Dynamics và Agility Robotics đang tập trung vào tính ổn định của robot trong quá trình hoạt động lâu dài, hiệu quả năng lượng và khả năng suy luận thời gian thực của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI).



TrendForce dự đoán năm 2026 sẽ là năm bước ngoặt đối với việc gia nhập thị trường, trong đó khả năng của các công ty Mỹ tìm ra các mô hình ứng dụng bền vững trong sản xuất, hậu cần và thậm chí cả dịch vụ gia đình sẽ rất quan trọng để sản phẩm chuyển từ nghiên cứu và phát triển sang triển khai thương mại quy mô lớn.



Trong khi đó, ngành công nghiệp robot hình người của Trung Quốc được đặc trưng với các kịch bản ứng dụng đa dạng và giá cả phân cấp. Các công ty như Unitree Robotics và AgiBot tiếp tục thúc đẩy các chương trình thí điểm quy mô lớn với các sản phẩm giá thấp, nhằm xây dựng nền tảng cho thị trường tiêu dùng; hãng Fourier tập trung vào các ứng dụng chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ, tạo sự khác biệt thông qua tương tác cảm xúc và kinh nghiệm y tế. UBTECH, tận dụng nguồn vốn dồi dào của mình, đang tham gia sâu vào lĩnh vực sản xuất ôtô.



Theo phân tích của TrendForce, chìa khóa cho sự phát triển của robot hình người tại Trung Quốc vào năm 2026 nằm ở việc cân bằng hai hướng phổ cập hóa với giá rẻ và khác biệt hóa với giá cao cấp, đồng thời từng bước tích lũy dữ liệu và kinh nghiệm ứng dụng để hỗ trợ khả năng cạnh tranh lâu dài./.

Trung Quốc: Robot hình người lập kỷ lục Guinness về quãng đường đi bộ liên tục Robot A2 của công ty Agibot đã lập kỷ lục Guinness sau khi hoàn thành quãng đường đi bộ liên tục 106,286km từ Tô Châu tới Bến Thượng Hải nhờ khả năng tự điều hướng và công nghệ thay pin tốc độ cao.