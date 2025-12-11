Hàn-Mỹ hợp tác phát triển thiết bị không người lái dưới nước

Theo Reuters, Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc hợp tác với doanh nghiệp quốc phòng Mỹ Vatn Systems để phát triển các thiết bị không người lái dưới nước tự hành cho Hải quân Mỹ.

Đây là nỗ lực song phương mới nhất nhằm đối phó với sự hiện diện ngày càng mở rộng của hải quân Trung Quốc.

Hanwha đã tham gia vòng gọi vốn 60 triệu USD cho Vatn Systems hồi tháng 10. Vatn Systems đang phát triển thiết bị không người lái dạng ngư lôi trị giá khoảng 75.000 USD, phục vụ hoạt động trinh sát hoặc tấn công.

Lãnh đạo Hanwha Defense USA cho biết sự hợp tác này nhằm cung cấp giải pháp thiết bị không người lái trên không, trên biển và dưới nước cho Hải quân Mỹ trong bối cảnh Washington muốn nhanh chóng mở rộng hạm đội tự động.

CEO của Vatn Systems nhận định kiểm soát mặt biển và dưới biển đồng nghĩa kiểm soát tuyến thương mại, hoạt động tàu thuyền và quân đội.

Thành công của Ukraine với các xuồng cảm tử đã thúc đẩy nhu cầu thiết bị tự hành, dù ngành này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai và Hải quân Mỹ gặp nhiều trở ngại trong việc triển khai.

Trước đó, Thỏa thuận thương mại-an ninh chung giữa hai nước công bố vào ngày 14/11 đánh dấu kết thúc quá trình đàm phán kéo dài nhiều tháng qua và được xem là kết quả của hai cuộc gặp thượng đỉnh Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi giữa tháng 8 và cuối tháng 10/2025.

Về quốc phòng, Mỹ đã chấp thuận cho Seoul theo đuổi việc chế tạo tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, một năng lực mà các chiến lược gia Hàn Quốc lâu nay đã coi là thiết yếu cho khả năng răn đe trên biển.

Washington cũng ủng hộ mục tiêu mà Hàn Quốc theo đuổi hàng thập kỷ qua là đảm bảo quyền làm giàu urani và tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng. Sự thay đổi này mang lại những tác động to lớn đối với ngành công nghiệp hạt nhân của Hàn Quốc.

Về phần mình, Seoul cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để củng cố vai trò đàm bảo an ninh.

Những lợi ích mà Hàn Quốc đạt được đi kèm với những điều khoản “đắt giá”. Lớn nhất là cam kết đầu tư chiến lược 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ, trong đó 150 tỷ USD được phân bổ cho hợp tác đóng tàu, trong khi 200 tỷ USD khác sẽ được trả góp bằng tiền mặt.

Các cam kết bổ sung bao gồm khoảng 25 tỷ USD cho việc mua sắm thiết bị quân sự của Mỹ và khoảng 33 tỷ USD hỗ trợ cho Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo dòng vốn chảy ra có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt USD, làm trầm trọng thêm biến động tỷ giá hối đoái và hạn chế đầu tư trong nước của Hàn Quốc trong bối cảnh nền kinh tế đang suy yếu về mặt cấu trúc.

Theo các chuyên gia, những thử thách khó khăn hơn đang chờ đợi Hàn Quốc trong quá trình thực hiện. Việc theo đuổi việc làm giàu, tái chế và chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ đòi hỏi phải sửa đổi hiệp ước hạt nhân dân sự song phương và đảm bảo sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Ngay cả khi các rào cản pháp lý được gỡ bỏ, việc cung cấp nhiên liệu lò phản ứng hải quân sẽ liên quan đến các cuộc đàm phán khó khăn về kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị càng làm tăng thêm các mối lo. Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc Hàn Quốc mở rộng thế trận an ninh, đặc biệt là việc mua một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, coi đây là hành động gây bất ổn cho bối cảnh không phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực.

Seoul đang phải đối mặt với một bài toán cân bằng khó khăn: vừa thúc đẩy lợi ích an ninh vừa tránh lọt vào thế kẹt trong cuộc cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực công nghệ, quốc phòng và thương mại.

Việc hiệp định này có trở thành nền tảng hay trở thành gánh nặng phụ thuộc vào quyết sách và kỷ cương đi kèm khi triển khai.

Thành công sẽ đòi hỏi sự quản lý ổn định dòng vốn chảy ra, điều hướng cạnh tranh Mỹ-Trung và kiên quyết áp dụng logic thương mại trong mỗi đồng USD đầu tư.

Nếu Seoul có thể đáp ứng được tiêu chuẩn đó, chi phí của thỏa thuận có thể là một khoản đầu tư tiềm năng vào khả năng phục hồi quốc gia chứ không phải là một khoản nợ không có thời hạn, thậm chí có thể trở thành rào cản hạn chế những lựa chọn trong tương lai./.

Mỹ sẵn sàng cung cấp bom dẫn đường GBU-39/B cho Hàn Quốc Thương vụ cung cấp bom GBU-39/B trị giá 111,8 triệu USD cho Seoul được Washington thông qua, bất chấp chi phí tăng sau khi Mỹ bỏ chính sách miễn trừ một số loại phí phát triển vũ khí.