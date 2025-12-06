Thế giới

Mỹ sẵn sàng cung cấp bom dẫn đường GBU-39/B cho Hàn Quốc

Thương vụ cung cấp bom GBU-39/B trị giá 111,8 triệu USD cho Seoul được Washington thông qua, bất chấp chi phí tăng sau khi Mỹ bỏ chính sách miễn trừ một số loại phí phát triển vũ khí.

GBU-39/B chứa các hệ thống dẫn đường và nhắm mục tiêu tiên tiến mà Washington muốn giữ ngoài tầm với của các quốc gia đối thủ. (Nguồn: Không quân Mỹ)
GBU-39/B chứa các hệ thống dẫn đường và nhắm mục tiêu tiên tiến mà Washington muốn giữ ngoài tầm với của các quốc gia đối thủ. (Nguồn: Không quân Mỹ)

Theo Reuters, Lầu Năm Góc ngày 5/12 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ tiềm năng cung cấp cho Hàn Quốc các loại bom đường kính nhỏ GBU-39/B và trang thiết bị liên quan, với tổng trị giá ước tính 111,8 triệu USD.

Nhà thầu chính của thương vụ này là Tập đoàn Boeing.

Hàn Quốc là khách hàng lớn mua vũ khí Mỹ, với cam kết chi 25 tỷ USD đến năm 2030 cho các hệ thống hiện đại. Tuy nhiên, Washington gần đây đã bãi bỏ chính sách miễn trừ một số loại phí phát triển vũ khí, khiến Seoul phải chi nhiều tiền hơn khi mua vũ khí Mỹ, bất chấp việc hai bên vẫn hợp tác chặt chẽ, thậm chí đang thảo luận về tàu ngầm hạt nhân và chia sẻ công nghệ quốc phòng./.

