Mỹ sẵn sàng cung cấp bom dẫn đường GBU-39/B cho Hàn Quốc

Theo Reuters, Lầu Năm Góc ngày 5/12 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ tiềm năng cung cấp cho Hàn Quốc các loại bom đường kính nhỏ GBU-39/B và trang thiết bị liên quan, với tổng trị giá ước tính 111,8 triệu USD.

Nhà thầu chính của thương vụ này là Tập đoàn Boeing.

Hàn Quốc là khách hàng lớn mua vũ khí Mỹ, với cam kết chi 25 tỷ USD đến năm 2030 cho các hệ thống hiện đại. Tuy nhiên, Washington gần đây đã bãi bỏ chính sách miễn trừ một số loại phí phát triển vũ khí, khiến Seoul phải chi nhiều tiền hơn khi mua vũ khí Mỹ, bất chấp việc hai bên vẫn hợp tác chặt chẽ, thậm chí đang thảo luận về tàu ngầm hạt nhân và chia sẻ công nghệ quốc phòng./.

Mỹ hỗ trợ Hàn Quốc đóng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Theo bản thông tin chung về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn, Mỹ đã phê duyệt để Hàn Quốc đóng các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và nhất trí hợp tác tìm nguồn cung nhiên liệu.