Tòa án Tối cao Mỹ xem xét chính sách về quyền quốc tịch theo nơi sinh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ quyết định liệu Tổng thống Donald Trump có quyền chấm dứt quyền quốc tịch theo nơi sinh đối với một số trẻ em sinh ra tại nước này hay không, qua đó đưa thêm một chính sách lớn gây nhiều tranh cãi của ông Trump vào danh sách các vấn đề được xem xét trong nhiệm kỳ này.

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 5/12 đã đồng ý xem xét lại phán quyết của tòa cấp dưới bác bỏ lập luận của Tổng thống Trump rằng con của những cha mẹ cư trú bất hợp pháp hoặc tạm thời tại Mỹ sẽ không được quyền tự động mang quốc tịch.

Cách diễn giải của tổng thống về một điều khoản trong Hiến pháp thế kỷ 19 có thể làm thay đổi căn bản cách hiểu truyền thống về điều khoản quốc tịch này suốt bao năm qua.

Ngoài ra, Tòa án hiện cũng đang cân nhắc liệu có giữ nguyên các mức thuế quan diện rộng - trọng tâm trong chính sách kinh tế của ông Trump và cũng là một công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại - hay không.

Bên cạnh đó, các thẩm phán cũng sẽ quyết định liệu Tổng thống Trump có thể sa thải người đứng đầu các cơ quan độc lập vì bất kỳ lý do gì hay không.

Cho đến nay, Tòa án Tối cao chủ yếu xem xét liệu các chính sách gây tranh cãi của Tổng thống Trump có thể tiếp tục được triển khai trong quá trình kiện tụng hay không.

Hầu hết các quyết định cho đến nay đều đang có lợi cho ông, bao gồm cả phán quyết hồi tháng Sáu về việc hạn chế khả năng của các thẩm phán trong việc tạm dừng chính sách quyền quốc tịch theo nơi sinh mà không đưa ra nhận xét về tính hợp pháp của chính sách.

Tuy nhiên, các tòa cấp dưới cho rằng những giới hạn đó không ngăn cản họ tiếp tục đình chỉ chính sách của Tổng thống Trump. Giờ đây, các thẩm phán sẽ quyết định liệu chính sách này có thể được thực thi hay không.

Tòa án Tối cao đồng ý xem xét phán quyết của một thẩm phán liên bang tại New Hampshire trong vụ kiện tập thể của các bậc cha mẹ và trẻ em có nguy cơ bị từ chối quyền nhận quốc tịch theo nơi sinh.

Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) - đại diện cho phía thách thức chính sách - lập luận rằng không có lý do nào để Tòa án Tối cao phải can thiệp.

Sau khi tòa đồng ý xem xét đơn kháng cáo, Giám đốc pháp lý quốc gia của ACLU Cecillia Wang bày tỏ hy vọng tòa sẽ “giải quyết dứt điểm vấn đề này một lần và mãi mãi.”

Các chuyên gia pháp lý cho rằng nếu Tòa án Tối cao với đa số nhân vật bảo thủ - trong đó có 3 thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm - muốn chứng minh với công chúng rằng họ có thể độc lập trước tổng thống thì đây là vụ việc thích hợp để làm điều đó./.

