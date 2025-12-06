Mỹ phê duyệt loạt thương vụ bán vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho châu Âu và châu Á

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/12 đã phê duyệt một loạt thương vụ bán vũ khí cho các đồng minh tại châu Âu và châu Á, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD.



Tại châu Âu, Italy dự kiến mua các tên lửa hành trình đối đất tầm xa (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles – Extended Range) cùng trang thiết bị liên quan, với tổng trị giá ước tính 301 triệu USD. Tập đoàn Lockheed Martin là nhà thầu chính của thương vụ.



Trong khi đó, Đan Mạch được chấp thuận thương vụ trị giá khoảng 3 tỷ USD mua Hệ thống Chỉ huy Tác chiến Tích hợp (Integrated Battle Command System) có khả năng bảo vệ chống hỏa lực gián tiếp. Các nhà thầu chính cho thương vụ này bao gồm RTX Corporation, Lockheed Martin và Northrop Grumman.



Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ còn phê duyệt đề xuất bán tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C-8 cho Copenhagen, với giá trị ước tính 730 triệu USD.



Tại khu vực châu Á, Washington cho phép bán cho Hàn Quốc lô vũ khí Small Diameter Bombs–Increment I cùng các trang thiết bị hỗ trợ, trị giá khoảng 111,8 triệu USD.



Liban nhận các xe vận tải quân sự hạng trung M1085A2 và M1078A2, với tổng giá trị khoảng 90,5 triệu USD. Nhà thầu chính là Oshkosh Defense.



Hiện các thương vụ trên vẫn đang trong quy trình thông báo và chưa hoàn tất hợp đồng cuối cùng./.

