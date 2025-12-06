Thế giới

Peru: Hỏa hoạn tại tiệc sinh nhật khiến 10 người thiệt mạng

Đám cháy bùng phát từ tầng hai nhà hàng Calma Tripa ở thành phố Huancane, nơi nhóm sinh viên tổ chức sinh nhật, khiến 10 người thiệt mạng trong bối cảnh thành phố không có sở cứu hỏa tại chỗ.

Lan Phương
Cảnh sát và người dân cố gắng dập tắt đám cháy tại một nhà hàng ở thị trấn Huancane của Peru khiến 10 học sinh thiệt mạng. (Nguồn: Yahoo News)
Sáng 5/12 theo giờ Hà Nội, hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố Huancane thuộc vùng Puno Andean, Đông Nam Peru, khiến 10 sinh viên đại học thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.

Các nạn nhân, từ 17-23 tuổi, đều là sinh viên của một trường cao đẳng sư phạm. Hỏa hoạn xảy ra khi nhóm sinh viên đang tụ tập tổ chức sinh nhật.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, đám cháy bùng phát chiều 4/12 theo giờ địa phương tại nhà hàng Calma Tripa được xây dựng bằng gỗ và gạch.

Các sinh viên bị mắc kẹt ở tầng hai của tòa nhà khi ngọn lửa nhanh chóng bao trùm. Mặc dù hàng xóm xung quanh đã cố gắng dập lửa nhưng do thiếu các trang thiết bị cứu hỏa chuyên dụng nên không kiểm soát ngay được ngọn lửa.

Thị trưởng Huancane, ông Valerio Tapia, cho biết thành phố có 20.000 dân nhưng không có sở cứu hỏa và phải mất hơn một giờ để lực lượng cứu hỏa từ thị trấn lân cận Juliaca có thể tiếp cận hiện trường.

Một nguồn tin địa phương cho biết nguyên nhân gây cháy có thể liên quan đến vụ nổ bình gas tại nhà hàng.

Vụ việc làm nổi bật thực tế rằng tại các khu vực ngoại ô của Peru thường hay xảy ra các vụ cháy tương tự, do không thực hiện nghiêm ngặt việc lưu trữ vật liệu dễ cháy và tuân thủ quy định an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Peru #hỏa hoạn #sinh viên #Huancane #cháy nhà hàng #an toàn cháy nổ #địa phương Peru
