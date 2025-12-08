Thế giới

Châu Á-TBD

Chuyên gia: Trung Quốc ưu tiên chính sách ngoại giao láng giềng

Học giả Trung Quốc nhận định Bắc Kinh đang tái sắp xếp ưu tiên chiến lược, trong đó khu vực láng giềng được đặt hàng đầu, phản ánh thay đổi sâu sắc trong cục diện an ninh và cạnh tranh nước lớn.

Quang Hưng-Hải Yến
Giáo sư Hoàng Nhân Vĩ cho rằng láng giềng là ưu tiên số một trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN))
Giáo sư Hoàng Nhân Vĩ cho rằng láng giềng là ưu tiên số một trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN))

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Giáo sư Hoàng Nhân Vĩ, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, nhận định chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn điều chỉnh quan trọng, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cục diện an ninh, chiến lược khu vực.

Theo Giáo sư Hoàng Nhân Vĩ, cách tiếp cận truyền thống của Trung Quốc trong nhiều thập niên trước đây thường coi quan hệ Trung-Mỹ là “trọng tâm của trọng tâm,” trong khi khu vực láng giềng được xác định là “mấu chốt.” Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi đáng kể.

Giáo sư Hoàng Nhân Vĩ chia sẻ cách phân loại này được nêu ra từ hơn 20 năm trước, và hiện tại cần được sắp xếp lại, theo đó láng giềng là số một, Mỹ đứng vị trí thứ hai, tiếp theo là các nước đang phát triển và cuối cùng là các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc và hợp tác quản trị toàn cầu.

Giải thích cho sự điều chỉnh này, Giáo sư Hoàng Nhân Vĩ cho rằng mức độ liên hệ lợi ích giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng ngày càng lớn, khiến chính sách đối với khu vực xung quanh trở nên có ý nghĩa chiến lược hàng đầu.

“Nếu môi trường xung quanh không ổn định, Trung Quốc cũng khó có thể phát triển thuận lợi,” ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bối cảnh cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ cũng thay đổi so với 2 thập niên trước. Theo Giáo sư, Washington không còn đủ khả năng gây sức ép tuyệt đối lên Bắc Kinh, trong khi đó Trung Quốc cũng không thể làm điều tương tự.

Đối với một số vấn đề hiện hữu, hai bên đều phải tính tới việc chia sẻ trách nhiệm và tìm kiếm các thỏa hiệp cần thiết thay vì nhượng bộ.

Ông cũng chỉ ra rằng các điểm nóng như Ukraine hay Trung Đông, dù gây tác động tới môi trường quốc tế, nhưng không nằm sát biên giới Trung Quốc. Vì vậy, Bắc Kinh chủ yếu tham gia ở mức độ “ủng hộ về mặt nguyên tắc,” hoặc thúc đẩy đối thoại và hòa giải khi có thể.

Ngược lại, các vấn đề tại khu vực xung quanh Trung Quốc đều gắn trực tiếp với lợi ích chiến lược và môi trường phát triển của nước này.

“Mỗi diễn biến trong khu vực láng giềng đều liên quan chặt chẽ đến Trung Quốc, vì vậy Bắc Kinh cần hết sức thận trọng, nghiêm túc và chủ động trong xử lý quan hệ với các nước xung quanh,” ông nêu rõ.

Theo Giáo sư Hoàng Nhân Vĩ, sự chuyển dịch trong ưu tiên chiến lược cho thấy Trung Quốc đang đặt nền tảng cho một chính sách láng giềng “thân thiện, ổn định và hợp tác sâu rộng,” phù hợp với bối cảnh cạnh tranh nước lớn và những biến động phức tạp của môi trường an ninh khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #ngoại giao láng giềng #cục diện an ninh #quan hệ Trung-Mỹ Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.