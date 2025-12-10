Cháy nhà tại Trung Quốc, 8 người thiệt mạng

Ngày 10/12, chính quyền thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cho biết 8 người đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở địa phương này vào tối 9/12.



Sở cứu hỏa quận Triều Nam, thành phố Sán Đầu, xác nhận hỏa hoạn bùng phát lúc 21h21’ theo giờ địa phương. Lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa vào khoảng 22h. Tuy nhiên, vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 8 người và khiến 4 người bị thương. Các trường hợp bị thương đã được đưa đi cấp cứu.



Đây là ngôi nhà cao 4 tầng, với diện tích bị ảnh hưởng khoảng 150 m2. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

