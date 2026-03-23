Sau bánh quy Dubai, người trẻ Hàn Quốc lại xếp hàng mua bánh gạo dẻo Tteok

Bánh gạo bơ, còn được gọi là mochi bơ và tteok bơ, đang nổi lên như món tráng miệng thịnh hành tiếp theo sau bánh quy dẻo Dubai, với những hàng dài người xếp hàng tại các tiệm bánh trên khắp Hàn Quốc.

Mặc dù một số nguồn tin cho rằng nó có nguồn gốc từ Thượng Hải, nhưng món bánh dẻo này lại giống với mochi bơ Hawaii và bibingka Philippines hơn. Gần đây, nó đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội và hiện đang trở nên phổ biến trong giới trẻ Hàn Quốc.

Bánh gạo bơ Thượng Hải được gọi là "Tteok," nhưng nó là một món ăn vặt gần giống với sự kết hợp giữa bánh bơ và mochi hơn là bánh gạo truyền thống.

Những người yêu thích loại bánh này cho biết họ bị hấp dẫn của mùi bơ và đường lan tỏa khắp căn bếp, đặc biệt là khi bánh gạo mới nướng vừa ra lò. Những chiếc bánh này ngon nhất khi ăn ấm, lúc giòn bên ngoài và mềm, dai bên trong.

Hương vị của bánh gạo bơ không quá ngọt và có hương vị vani và bơ tinh tế. Nhưng chính sự kết hợp giữa độ giòn và độ dai mới làm cho món tráng miệng này trở nên tuyệt vời.

Đây cũng là loại bánh rất dễ làm chỉ với 7 nguyên liệu đơn giản. Không cần máy trộn. Hơn nữa, vì được làm từ bột gạo nếp làm nguyên liệu chính, chúng hoàn toàn không chứa gluten.

Thay vì bột mỳ, người ta sử dụng bột gạo (hoặc bột gạo nếp), cùng với bơ, sữa, đường và trứng được trộn vào để nhào bột và nướng trong lò để tạo cho lớp vỏ ngoài giòn và dai.

Có ý kiến ​​cho rằng Bánh gạo bơ Thượng Hải là một món tráng miệng kiểu Trung Quốc có liên quan đến Tanghulu, nhưng cũng có nhiều ý kiến ​​cho rằng đó là một biệt danh tiếp thị do các quán cà phê Hàn Quốc đặt ra.

Đây là một nỗ lực nhằm tạo ấn tượng mới bằng cách gắn liền với các nguồn gốc nước ngoài, ví dụ như bánh quy dẻo của Dubai.

Khi xu hướng này lan rộng trên các nền tảng như TikTok và Instagram, nhiều tiệm bánh địa phương đang giới thiệu những biến tấu độc đáo của riêng mình cho món tráng miệng này.

Bánh gạo bơ được làm bằng các nguyên liệu làm bánh cơ bản như trứng, đường và bơ. Công thức có thể khác nhau một chút, một số tiệm thêm tinh bột sắn để tăng độ dai. Tuy nhiên, bột gạo nếp - thành phần chính - là thứ tạo nên kết cấu dai đặc trưng của món bánh.

Mặc dù hình dạng và kích thước khác nhau giữa các cửa hàng, nhưng đặc điểm nổi bật vẫn giống nhau: lớp vỏ giòn tan kết hợp với phần bên trong dai mềm.

Điều làm nên sự đặc biệt của món tráng miệng này chính là bơ, giúp cân bằng hương vị nhẹ nhàng của bánh gạo với một chút vị mặn tinh tế nhưng đậm đà.

Giống như bánh quy dẻo Dubai, bánh gạo bơ nổi tiếng với kết cấu độc đáo chỉ trong một miếng cắn. Tuy nhiên, nếu bánh quy dẻo Dubai được cho là “hot” do sự khan hiếm của nguyên vật liệu, thì các nguyên liệu làm bánh quy gạo Thượng Hải này đều dễ kiếm và có thể làm tại nhà.

Do đó, không giống như bánh quy dẻo Dubai, những món ngọt nhỏ này thường có giá cả phải chăng hơn. Một chiếc bánh gạo bơ có giá từ 2.000 won (1,30 USD) đến 3.000 won.

Các quán càphê nhỏ ở những khu phố thời thượng như Seongsu và Hongdae hiện đang bán những chiếc bánh gạo bơ đang gây sốt này. Nếu bạn tò mò về xu hướng này, có lẽ nên thử một chiếc trước khi hàng người xếp dài ra.

Tuy nhiên, các xu hướng ẩm thực lan truyền ở Hàn Quốc - từ bánh gạo bơ đến kẹo dẻo đông lạnh - cũng phản ánh những xu hướng “nhanh và ngắn” của đất nước này, nơi các món ăn vặt lan truyền nhanh chóng trở nên phổ biến và cũng nhanh chóng biến mất.

Đây cũng không phải là xu hướng riêng của Hàn Quốc. Tại Việt Nam, nhiều món ăn vặt đường phố có nguồn gốc nước ngoài khi mới xuất hiện cũng từng thu hút hàng đoàn những thực khách trẻ tuổi xếp hàng chờ mua, nhưng sẽ nhanh chóng biến mất sau một thời gian ngắn, chỉ còn lại một vài cửa hàng nhỏ, điển hình như trào lưu “bánh đồng xu” từng xuất hiện ở nhiều góc phố.

Nhiều người cho rằng những món ăn này thường hấp dẫn thực khách trẻ bởi sự lạ miệng, nhưng sẽ khó cạnh tranh được với những món ăn đường phố khác của Việt Nam, đất nước luôn nổi tiếng với nền ẩm thực đặc sắc được cả thế giới công nhận./.

Khám phá chiếc bánh quy dẻo Dujjonku đang khiến giới trẻ Hàn Quốc "phát sốt" Những chiếc bánh này thường được làm từ kem hạt dẻ cười, chocolate trắng, những sợi bột bánh kadaif chiên bơ, kẹo dẻo marshmallow và bột cacao, có hương vị béo ngậy, thơm mùi bơ.