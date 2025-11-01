Món bánh óc chó Hàn Quốc chinh phục thực khách tại Tuần lễ Cấp cao APEC

Món bánh óc chó truyền thống (Hodu-gwaja) của Hàn Quốc đã trở thành tâm điểm ẩm thực tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 diễn ra ở thành phố Gyeongju, khi được chọn là món tráng miệng chính thức phục vụ quan khách trong suốt chuỗi sự kiện cấp cao.

Ủy ban Chuẩn bị APEC cho biết thương hiệu bánh óc chó Boochang Jegwa của công ty Fresh Gourmet đã được lựa chọn để giới thiệu tại các hội nghị quan trọng của APEC 2025 như Hội nghị quan chức cấp cao (CSOM), Hội nghị Ngoại giao và Thương mại (AMM) và Hội nghị cấp cao và Hội nghị cấp cao doanh nghiệp APEC.

Tại khu vực quảng bá K-Food trong Trung tâm Hội nghị Quốc tế Gyeongju (HICO), bánh óc chó được nướng ngay tại chỗ, tỏa hương thơm ngọt ngào, mời gọi thực khách thưởng thức miễn phí.

Trong suốt tuần lễ cấp cao, khu vực xung quanh trung tâm hội nghị được phong tỏa, chỉ dành riêng cho các đoàn đại biểu quốc tế, nhà báo và nhân viên phục vụ hội nghị.

Hodu-gwaja - chiếc bánh nhỏ hình quả óc chó - có lớp vỏ làm từ bột mỳ trộn hạt óc chó giã nhuyễn, bao lấy phần nhân đậu đỏ mềm mịn. Vị bánh ngọt dịu, bùi béo và thơm ngậy đã khiến món ăn này trở thành một biểu tượng ẩm thực đường phố, dễ dàng bắt gặp tại các trạm dừng chân, khu phố đi bộ hay chợ đêm trên khắp Hàn Quốc.

Để phục vụ thực khách APEC, Fresh Gourmet đã điều chỉnh công thức truyền thống, giảm độ ngọt và sáng tạo thêm các phiên bản nhân mới như kem sữa trứng hay matcha. Đặc biệt, thương hiệu còn ra mắt phiên bản giới hạn “APEC Summit Limited Edition," hợp tác với thương hiệu văn hóa MU:DS của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Sản phẩm đặc biệt này nhanh chóng “cháy hàng” chỉ sau vài giờ ra mắt.

Bà Kim Hee Ju - Giám đốc kinh doanh Fresh Gourmet - cho biết thương hiệu Boochang Jegwa khởi nguồn từ một tiệm bánh truyền thống địa phương từng rất nổi tiếng nhưng đã mai một từ thập niên 1990. Gần đây, thương hiệu được hồi sinh với tinh thần “giữ hồn xưa - sáng tạo mới”, hướng tới mục tiêu đưa “Bánh óc chó Hàn Quốc-hương vị toàn cầu” ra thế giới.

Theo bà Kim, ẩm thực Hàn Quốc đang ngày càng trở nên phổ biến với du khách quốc tế. Trong các phiên họp của APEC, nhiều lãnh đạo các đoàn quốc tế và doanh nhân đã thưởng thức bánh óc chó trong các giờ nghỉ giải lao.

Thông điệp của công ty là món tráng miệng nhỏ này không chỉ mang đến trải nghiệm hương vị mà còn truyền tải sự ấm áp và văn hóa Hàn Quốc đến với thực khách./.