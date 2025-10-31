Tuần lễ Cấp cao APEC 2025: Hướng tới một thế giới kết nối và tự cường

Sáng 31/10, Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 đã chính thức khai mạc tại thành phố Gyeongju, miền Đông Nam Hàn Quốc, với sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - với tư cách Chủ tịch APEC 2025 - đã kêu gọi các nền kinh tế thành viên tăng cường hợp tác và đoàn kết để ứng phó với những thách thức toàn cầu trong bối cảnh trật tự thương mại tự do biến động và tình hình kinh tế thế giới bất ổn.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh thế giới đang ở thời điểm bước ngoặt khi trật tự quốc tế thay đổi nhanh chóng. Thương mại và đầu tư toàn cầu đang suy yếu, trong khi cuộc cách mạng công nghệ do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt mang lại cả cơ hội lẫn thách thức chưa từng có.

Ông khẳng định chỉ có hợp tác và đoàn kết mới là con đường vững chắc hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn.

Phiên thảo luận đầu tiên của Hội nghị trong sáng 31/10 với chủ đề “Hướng tới một thế giới kết nối và tự cường hơn,” tập trung trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế thành viên trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng.

Trong bài phát biểu tại phiên họp này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cộng đồng APEC cùng bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và thực hành chủ nghĩa đa phương thực chất.

Chủ tịch Trung Quốc đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm xây dựng nền kinh tế toàn cầu hóa mang lại lợi ích chung và bao trùm, gồm nỗ lực chung để bảo vệ hệ thống thương mại đa phương, xây dựng môi trường kinh tế khu vực mở, duy trì ổn định và dòng chảy thông suốt của các chuỗi công nghiệp và cung ứng... cũng như thúc đẩy sự phát triển mang lại lợi ích chung và bao trùm.

Hội nghị Cấp cao APEC 2025 dự kiến kéo dài 2 ngày với nhiều phiên thảo luận tập trung vào các chủ đề then chốt như hợp tác khu vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và định hình trật tự thương mại toàn cầu trong kỷ nguyên mới./.

Hội nghị Cấp cao APEC 2025 dự kiến mang lại 5 tỷ USD cho kinh tế Hàn Quốc Hội nghị APEC 2025 đang diễn ra tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, dự kiến mang lại cho nền kinh tế Hàn Quốc tổng giá trị gia tăng hơn khoảng 5 tỷ USD và tạo ra gần 24.000 việc làm mới.