Hội nghị Cấp cao APEC: Định hình tương lai bền vững cho châu Á-Thái Bình Dương

Ngày 30/10, các nhà lãnh đạo và quan chức đến từ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã hội tụ tại thành phố lịch sử Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2025.

Sự kiện được kỳ vọng định hình hướng đi mới cho hợp tác kinh tế, công nghệ và ngoại giao trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, với chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững: Kết nối, Đổi mới, Thịnh vượng,” hội nghị là dịp để các nhà lãnh đạo thảo luận các định hướng hợp tác mới trong thương mại, an ninh và công nghệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những nhân vật được chú ý nhất tại tuần lễ cấp cao. Tuy nhiên, ông Trump không dự phiên họp chính của APEC 2025 và đã lên đường về nước sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giữa bối cảnh căng thẳng thương mại song phương.

Thay vào đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ đại diện ông Trump dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC trong hai ngày 31/10 và 1/11.

Trước đó, sau cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Hàn Quốc-Mỹ ngày 29/10, Seoul thông báo hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại khung bao gồm đầu tư và đóng tàu.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là điểm nhấn quan trọng, trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung đang tác động tới khu vực.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc và có tiềm năng hợp tác trong chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp xanh. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận thêm về an ninh khu vực, trong đó có tình hình Triều Tiên.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, lần đầu tiên tham dự một diễn đàn quốc tế lớn, được kỳ vọng thúc đẩy mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và hợp tác an ninh ba bên với Hàn Quốc và Mỹ.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng tham dự, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Hàn Quốc trên cương vị người đứng đầu chính phủ, đồng thời kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Với sự tham dự của hàng loạt nhà lãnh đạo toàn cầu, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Hội nghị Cấp cao APEC 2025 tại Gyeongju được kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mới cho một châu Á-Thái Bình Dương kết nối và thịnh vượng hơn./.

