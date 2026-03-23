Hàn Quốc: Khám xét 4 tập đoàn lọc dầu lớn vì cáo buộc thao túng giá xăng dầu

Ngày 23/3, Cơ quan công tố Hàn Quốc đã tiến hành khám xét 4 tập đoàn lọc dầu lớn của nước này liên quan đến cáo buộc thông đồng ấn định giá xăng dầu trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng do xung đột ở khu vực Trung Đông.

Cụ thể, Viện kiểm sát Quận Trung Seoul đã cử điều tra viên tới khám xét trụ sở của 4 doanh nghiệp gồm SK Energy, GS Caltex, S-Oil và HD Hyundai Oilbank, đồng thời khám xét cả Hiệp hội Dầu khí Hàn Quốc.

Các doanh nghiệp này bị nghi ngờ đã thông đồng để tăng hoặc giữ giá các sản phẩm dầu mỏ trên thị trường nội địa.

Cơ quan công tố hiện đang tập trung điều tra các biến động bất thường về giá dầu trước và sau khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi siết chặt giám sát đối với các hành vi bất hợp pháp có thể xảy ra trong ngành lọc hóa dầu và bán lẻ xăng dầu, bao gồm cả thông đồng giá, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc giá nhiên liệu leo thang.

Hiện Hàn Quốc đang áp dụng cơ chế áp trần giá nhiên liệu nhằm giảm bớt áp lực từ đà tăng giá năng lượng do xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran gây ra.

Bốn doanh nghiệp bị khám xét nói trên giữ vai trò then chốt trong hệ sinh thái năng lượng của Hàn Quốc, kiểm soát khoảng 95-100% công suất lọc dầu và nguồn cung xăng dầu nội địa.

Với cấu trúc thị trường mang tính tập trung cao, giá bán buôn xăng dầu tại Hàn Quốc phần lớn được hình thành dựa trên chiến lược định giá và điều chỉnh sản lượng của nhóm doanh nghiệp này.

Cấu trúc thị trường trên giúp đảm bảo nguồn cung ổn định, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng lo ngại về khả năng điều phối giá cả nếu xuất hiện hành vi thông đồng.

Vì giá dầu toàn cầu biến động mạnh do xung đột ở Trung Đông nên bất kỳ sự động thái điều chỉnh giá bán từ các doanh nghiệp này đều có thể nhanh chóng lan tỏa tới giá bán lẻ, tác động trực tiếp đến lạm phát và chi phí sinh hoạt của người dân./.

