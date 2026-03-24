Truy xuất nguồn gốc thực phẩm khiến hơn chục người ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi

Chiều 24/3, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế Quảng Ngãi về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Cục An toàn Thực phẩm đã nhận được Báo cáo số 285/BC-ATTP ngày 24/3 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về 19 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại một điểm kinh doanh tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là vụ nghi ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì thứ 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian gần đây. Trước đó, tháng 12/2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại Tiệm bánh mì Hồng Vân làm hơn 200 người mắc, nguyên nhân xác định do nhiễm vi sinh vật, bao gồm cả vi khuẩn Salmonella.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Các đơn vị có liên quan thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có); Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm hàng ngày và gửi báo cáo về Cục theo quy định./.

