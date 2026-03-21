Triển khai mô hình điều trị gắn với kết hợp nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 thông tin, ngay khi đi vào hoạt động từ tháng 3 tại Hưng Yên, bệnh viện triển khai mô hình điều trị gắn nghỉ dưỡng, cho phép người bệnh phục hồi trong không gian biệt thự với theo dõi y khoa liên tục.

Giáo sư Đoàn Quốc Hưng - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 cho hay, sự xuất hiện của các tổ hợp y tế khép kín được xem là bước đi cụ thể hóa lộ trình phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025-2027 của ngành y tế. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, lĩnh vực này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Đầu tháng 3, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 đi vào hoạt động tại Hưng Yên với định hướng tích hợp toàn bộ quá trình điều trị, phục hồi và an dưỡng trong cùng một không gian. Thay vì kết thúc hành trình ở phòng bệnh, người bệnh có thể tiếp tục giai đoạn hồi phục trong môi trường được thiết kế như khu nghỉ dưỡng.

Điểm đáng chú ý là mô hình vận hành theo hệ sinh thái khép kín. Người bệnh không phải di chuyển giữa nhiều cơ sở mà có thể hoàn tất toàn bộ hành trình trong cùng khuôn viên. Khu an dưỡng được thiết kế dạng biệt thự riêng biệt, với 18 căn biệt thự tổng thống, đảm bảo không gian yên tĩnh, riêng tư nhưng vẫn duy trì theo dõi y khoa 24/7 và chế độ chăm sóc cá thể hóa.

Bệnh viện có quy mô hơn 31.000 m2, 114 giường nội trú, dự kiến phục vụ khoảng 135.000 lượt khám mỗi năm. Hệ thống gồm 14 chuyên khoa, cung cấp đầy đủ dịch vụ từ khám, điều trị, phẫu thuật đến phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị.

Giáo sư Đoàn Quốc Hưng cho hay Bệnh viện cũng thử nghiệm mô hình “bệnh viện cộng đồng,” kết nối với các phòng khám trong khu vực để theo dõi sức khỏe người dân theo hướng liên tục, từ tầm soát ban đầu đến quản lý bệnh mạn tính.

Tại bệnh viện, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo hướng hiện đại hóa chẩn đoán và điều trị. Hệ thống cộng hưởng từ thế hệ mới giúp rút ngắn thời gian chụp, giảm tiếng ồn và nâng cao chất lượng hình ảnh, hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp. Máy CT 512 lát cắt cho phép quét toàn thân trong vài giây, đặc biệt hiệu quả trong chẩn đoán tim mạch.

Các thiết bị X-quang, nhũ ảnh và siêu âm thế hệ mới hỗ trợ tầm soát bệnh, trong đó có ung thư vú, với độ chính xác cao hơn. Khu phẫu thuật gồm 4 phòng mổ cùng trung tâm tiệt khuẩn công nghệ cao, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Khu phục hồi chức năng được trang bị hệ thống hỗ trợ vận động, giúp người bệnh sớm quay lại sinh hoạt bình thường.

Bộ Y tế đang xây dựng đề án phát triển y tế kết hợp với du lịch và đang triển khai các chiến lược để đẩy mạnh hoạt động này nhằm thu hút không chỉ người dân trong nước mà đặc biệt những người nước ngoài đến không chỉ đến Việt Nam du lịch mà trở thành điểm đến vừa du lịch vừa chữa bệnh.

Theo đề án Bộ Y tế công bố gần đây, mô hình du lịch y tế kết hợp dịch vụ bệnh viện, khách sạn và nghỉ dưỡng sẽ được thí điểm tại 5 địa phương có thế mạnh du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa.

Bộ Y tế khuyến khích các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập triển khai ứng dụng các kỹ thuật cao và hiện đại để hạn chế người dân ra nước ngoài chữa bệnh và thu hút người nước ngoài đến khám chữa bệnh. Đó là việc bước đầu hình thành hình thức chăm sóc sức khỏe kết hợp y tế và du lịch.

Du lịch y tế đang nổi lên như một xu hướng toàn cầu, mang lại nguồn thu lớn cho nhiều quốc gia trong khu vực. Với lợi thế tự nhiên, an ninh và con người, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng lớn để phát triển lĩnh vực này. Tuy nhiên, để bứt phá, ngành y tế và du lịch Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ, khắc phục những hạn chế về chất lượng, quảng bá, chính sách và cơ chế quản lý.

Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến y tế-du lịch hấp dẫn. Với đường bờ biển dài, nhiều danh lam thắng cảnh, khí hậu đa dạng, cùng với hình ảnh đất nước an toàn, con người thân thiện, Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong mắt bạn bè quốc tế.

Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam những năm gần đây tăng nhanh nhờ chính sách mở cửa và quảng bá mạnh mẽ. Đây chính là nguồn khách quan trọng cho du lịch y tế, bởi du khách quốc tế không chỉ tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng, văn hóa mà còn có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, nha khoa hay các dịch vụ hỗ trợ sinh sản.

Thống kê cho thấy, số lượng kiều bào và khách quốc tế đến Việt Nam du lịch, kết hợp tìm kiếm dịch vụ y tế ngày càng tăng.

Trước COVID-19, cả nước đón khoảng 300.000 lượt khách, hiện nay con số đã đạt hàng chục triệu và tiếp tục có xu hướng tăng. Trong số này, tỷ lệ du khách quan tâm đến các dịch vụ y tế ngày càng nhiều.

So sánh trong khu vực, Thái Lan đã đạt doanh thu khoảng 6 tỷ USD/năm từ du lịch y tế, Singapore khoảng 1,5-2 tỷ USD, Nhật Bản khoảng 4 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam hiện mới chỉ dừng ở vài trăm triệu USD - một con số khá khiêm tốn nếu đặt trong tương quan với tiềm năng sẵn có. Trong bối cảnh đó, mô hình kết hợp điều trị và nghỉ dưỡng được kỳ vọng sẽ tạo ra hướng đi mới cho ngành y tế, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gắn với chất lượng sống./.