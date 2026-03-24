17 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ tại Quảng Ngãi

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 17 người phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mỳ của một cửa hàng tại địa bàn xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Sự việc bắt đầu được ghi nhận từ ngày 21 và 22/3/2026, khi hàng chục người dân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mỳ.

Bà Trần Thị Nhân (49 tuổi, xã Tịnh Khê) nhớ lại: Khoảng 9 giờ sáng thứ Bảy, 2 bà cháu cùng ăn bánh mỳ, đến chiều cùng ngày, cháu đau bụng, còn bà thì quặn bụng, lạnh người, run rẩy đến mức không thể đứng dậy. Tình trạng tiêu chảy kéo dài khiến bà lả đi và được người nhà đưa đến bệnh viện.

Cùng chung tình trạng, ông Trịnh Ngãi (64 tuổi, xã Tịnh Khê) cho biết: Nhóm của ông có 5 người cùng ăn bánh mỳ và cả 5 đều có triệu chứng đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy. Nhưng có 2 trường hợp nặng phải nhập viện, còn 3 trường hợp nhẹ tự điều trị tại nhà.

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, tính đến trưa 24/3, số ca nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm là 17 trường hợp. Trong đó, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận đông nhất, với 11 ca (là trẻ em), Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 5 ca và Bệnh viện tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 1 ca.

Bác sỹ Chuyên khoa I Cao Thị Na (khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh) cho biết: “Các bé đều nhập viện với triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt; nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ. Tất cả đã được điều trị kịp thời, hiện giảm sốt nhưng vẫn cần theo dõi sát rối loạn điện giải.”

Nhận định về nguyên nhân, bác sỹ Lương Văn Tuấn, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay là yếu tố khiến thực phẩm nhanh biến chất, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu không được bảo quản đúng cách.

Trước diễn biến của vụ việc, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các bệnh viện tập trung tối đa nhân lực điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh bánh mì có liên quan để thu thập mẫu thực phẩm, bệnh phẩm. Nếu phát hiện sai phạm, ngành Y tế sẽ xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng khuyến cáo người dân thực hiện “ăn chín uống sôi”, rửa tay sạch và đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu ngộ độc. Chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra các cơ sở thức ăn đường phố, đặc biệt trong mùa cao điểm nắng nóng./.

