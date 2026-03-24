"Cánh tay nối dài" xoa dịu nỗi đau của những bệnh nhân ung thư

Ở Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh - nơi tiếp nhận hơn 5.000 bệnh nhân ung thư mỗi ngày, có những người bạn đồng hành thầm lặng. Họ tuy không cầm dao mổ, không kê đơn thuốc, nhưng sự hiện diện của họ chính là điểm tựa tinh thần, là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái để không một bệnh nhân nào phải đơn độc trên hành trình tìm lại sự sống.

Những "trạm tiếp sức" ấm lòng người bệnh

Tầm 11 giờ trưa, chị Lê Thị Ty cùng các đồng nghiệp của Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đẩy 10 thùng mỳ, 2 nồi nước sôi chuyên dụng ra sảnh Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

Lúc này, một đồng nghiệp khác đang hướng dẫn người bệnh, thân nhân người bệnh xếp hàng chờ lấy mỳ. Vừa nhanh tay rót nước sôi vào từng ly mỳ và trao cho từng người, Ty vừa dặn dò cô bác: “Mỳ nóng lắm, cô bác cẩn thận kẻo bị phỏng nhé ạ. Con chúc cô bác ăn ngon miệng ạ!”

Đây là hoạt động “Trạm mỳ 0 đồng” do Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và là một trong rất nhiều hoạt động mà đơn vị này triển khai trong nhiều năm qua.

Thạc sỹ Nguyễn Hồng Diễm, Trưởng Phòng Công tác xã hội cho biết do số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại bệnh viện khá đông nên kể từ khi thành lập đến nay, Phòng Công tác xã hội luôn cố gắng tổ chức nhiều chương trình phù hợp với từng đối tượng bệnh nhân như: Bữa trưa vui vẻ dành cho bệnh nhân nội trú, Trạm mỳ 0 đồng dành cho bệnh nhân khám ngoại trú, Chiếc xe thần kỳ dành riêng cho bệnh nhân nhi, Chiếc xe lưu động dành cho bệnh nhân ở Khoa Chăm sóc giảm nhẹ…

Vào những dịp lễ, Tết, đơn vị này cũng tổ chức các chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân và thân nhân về quê đón Tết, tặng quà, phát bao lì xì…

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho người bệnh trước khi lên chuyến xe miễn phí trở về quê nhà. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đặc biệt, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện cũng phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm, đơn vị này tiếp nhận từ 55-65 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm và toàn bộ đều được chi cho các hoạt động hỗ trợ người bệnh.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ vật chất, đội ngũ công tác xã hội còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ tinh thần như các buổi tập yoga, chương trình âm nhạc “Khúc hát yêu thương,” bác sỹ đàn bệnh nhân hát… tạo sự kết nối giữa người bệnh với nhân viên y tế.

“Chúng tôi lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu của bà con cô bác, đặt mình vào vị trí của họ để biết họ cần gì, cần hỗ trợ như thế nào, từ đó có phương án giúp sức hiệu quả, thiết thực hơn,” thạc sỹ Diễm chia sẻ.

Tiến sỹ, bác sỹ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh nhận định chi phí điều trị ung thư hiện nay là một gánh nặng với người bệnh, nhất là người bệnh nghèo. Điểm đặc biệt của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh là có gần 80% bệnh nhân từ tỉnh, thành khác đến, do đó, họ rất cần sự trợ giúp, từ hướng dẫn thủ tục đến hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tinh thần…

Trong bối cảnh đó, Phòng Công tác Xã hội ra đời hơn 10 năm nay đã trở thành một bộ phận không thể tách rời, đóng vai trò như "cánh tay nối dài" của y bác sỹ trong việc chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Trao yêu thương để nhận nụ cười

7 năm công tác tại Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Ung bướu, chị Lê Thị Ty chứng kiến nhiều câu chuyện thắt lòng: “Tôi nhớ mãi trường hợp của một bà cụ 80 tuổi dắt theo đứa con trai 60 tuổi có tinh thần không ổn định đi khám bệnh. Cả hai mẹ con bà cụ đều ở tỉnh xa lên, xách một chiếc bao tải dứa chứa tất cả đồ đạc như quần áo, đồ ăn. Mãi đến buổi chiều mới tìm được đến bệnh viện, lúc đó giờ làm việc sắp hết, tôi phải tìm mọi cách hỗ trợ thủ tục, xin kinh phí hỗ trợ của bệnh viện và tìm nhà trọ 0 đồng gần bệnh viện để họ qua đêm.”

Theo chị Ty, cứ mỗi lần hỗ trợ được cho một người bệnh, chị lại cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn.

Cũng có hơn 3 năm gắn bó với công việc công tác xã hội của Bệnh viện Ung bướu, chị Nông Thị Lê trải qua hầu hết các công việc của một nhân viên công tác xã hội đúng nghĩa, từ đứng quầy hướng dẫn thủ tục, trực tư vấn tổng đài đến phát quà, bưng bê đồ ăn phục vụ tận nơi cho người bệnh, thân nhân.

Chứng kiến cảnh chị Lê hướng dẫn thủ tục cho từng bệnh nhân bằng thái độ mềm mỏng, nhẹ nhàng nhất mới hiểu rõ họ yêu công việc này như thế nào.

“Mỗi lần nhìn thấy nụ cười, ánh mắt rưng rưng của người bệnh và thân nhân, tôi cũng thấy hạnh phúc lây và cảm thấy đây là công việc vô cùng có ý nghĩa," chị Nông Thị Lê bộc bạch.

Theo Thạc sỹ Nguyễn Hồng Diễm, không dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính hay hướng dẫn thủ tục, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới một mô hình công tác xã hội chuyên sâu và hiện đại hơn, đó là thành lập phòng tư vấn chuyên nghiệp để giúp bệnh nhân vượt qua những cú sốc tâm lý ban đầu khi nhận tin mắc ung thư.

Bệnh viện cũng ấp ủ dự định lập hồ sơ công tác xã hội cho tất cả bệnh nhân nội trú để nắm rõ hoàn cảnh của từng người bệnh, từ đó có phương án chủ động hỗ trợ ngay khi họ cần thay vì đợi bệnh nhân phải tìm đến như trước đây.

Hiện bệnh viện cũng đang đề xuất xây khu lưu trú miễn phí hoặc giá rẻ cho thân nhân, bệnh nhân điều trị ngoại trú gặp khó khăn về chỗ ở.

Dù mới chỉ 10 năm ra đời chính thức nhưng hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt xa định kiến cũ kỹ về việc chỉ đơn thuần "đi xin tiền từ thiện" mà còn là nơi lòng nhân ái, tình yêu thương, sự thấu cảm với nỗi đau của người bệnh được gieo mầm và lan tỏa.

“Sự sát cánh của đội ngũ công tác xã hội chính là nhân tố quan trọng giúp bệnh nhân có thêm nghị lực và kinh phí để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật đến cùng. Mỗi nụ cười được tìm lại, mỗi nỗi lo được trút bỏ đều có dấu chân lặng lẽ của nhân viên công tác xã hội - những nhịp cầu chuyên chở tình yêu thương,” bác sỹ Diệp Bảo Tuấn chia sẻ./.

