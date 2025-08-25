'Công tác xã hội trong ngành y tế là lĩnh vực mang tính nhân văn sâu sắc'

Công tác xã hội trong y tế không chỉ dừng lại ở những nghĩa cử thiện nguyện hay sự hỗ trợ tài chính tức thời, đó còn là một nghề, một chuyên môn mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần hoàn thiện bức tranh toàn diện của hệ thống y tế hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Đại hội thành lập Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 25/8.

Sự ra đời của Hội Công tác xã hội là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển công tác xã hội trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

Thực tiễn 15 năm qua đã chứng minh, từ chỗ khởi đầu còn tự phát, đến nay 100% bệnh viện Trung ương và hơn 90% bệnh viện tỉnh, khu vực đã có phòng/tổ công tác xã hội, với gần 10.000 cán bộ, nhân viên.

"Nếu y học điều trị và dự phòng chăm lo cho thể chất, thì công tác xã hội chính là mạch nguồn nhân ái nuôi dưỡng tinh thần, là nhịp cầu kết nối trái tim-trí tuệ-cộng đồng. Chính công tác xã hội đã giúp người bệnh và gia đình không đơn độc trên hành trình chống chọi với bệnh tật, mà được sẻ chia, đồng hành, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn," Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chỉ rõ.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định Đại hội thành lập Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam đánh dấu sự trưởng thành và hội tụ của một lực lượng đặc biệt nhân văn trong ngành y tế.

Hội sẽ trở thành mái nhà chung kết nối hàng nghìn cán bộ, nhân viên công tác xã hội trên khắp mọi miền Tổ quốc, những con người lặng thầm mà bền bỉ, đang gieo mầm nhân ái nơi hành lang bệnh viện, nơi phòng bệnh, nơi trái tim người bệnh.

Tại Đại hội, Phó giáo sư Nguyễn Tuấn Hưng - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam.

Đại hội thành lập Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội công tác xã hội ngành y tế Việt Nam là tổ chức xã hội-nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế tự nguyện thành lập theo quy định của pháp luật không vì mục tiêu lợi nhuận.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển nghề công tác xã hội trong y tế, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đây là nơi gắn kết, hỗ trợ, nâng cao năng lực nghề nghiệp, đồng thời hợp tác chặt chẽ với nhân viên y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân./.

Hướng đến chuyên nghiệp hóa hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện Trong số hơn 9.300 nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện trên cả nước, chỉ có khoảng 10,25% được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xã hội, số còn lại là những người kiêm nhiệm.