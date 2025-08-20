Xã hội

Y tế

Chính thức đổi tên 13 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội

Hà Nội đổi tên 13 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế từ ngày 19/8/2025, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển y tế địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. 

Bác sỹ theo dõi sức khỏe cho một bệnh nhân tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 4318/QĐ-UBND đổi tên một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.

Theo quyết định, thành phố đổi tên 13 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm thành Bệnh viện đa khoa Gia Lâm.

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì thành Bệnh viện đa khoa Ba Vì.

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất thành Bệnh viện đa khoa Thạch Thất.

Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai thành Bệnh viện đa khoa Quốc Oai.

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng thành Bệnh viện đa khoa Đan Phượng.

Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức thành Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.

Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ thành Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ.

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai thành Bệnh viện đa khoa Thanh Oai.

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức thành Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức.

Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín thành Bệnh viện đa khoa Thường Tín.

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên thành Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên.

Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh thành Bệnh viện đa khoa Mê Linh.

Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ thành Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2025./.

