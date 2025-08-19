Bệnh viện K chính thức đưa hệ thống bệnh án điện tử vào hoạt động

Ngày 19/8, Bệnh viện K công bố chính thức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và hồ sơ bệnh án điện tử trong khám chữa bệnh.

Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K cho biết bệnh viện hiện có 2.400 giường bệnh và 1.910 cán bộ, nhân viên y tế đang phục vụ công tác. Năm 2024, bệnh viện tiếp nhận 436.208 lượt khám bệnh, 68.119 bệnh nhân điều trị nội trú, 31.683 ca phẫu thuật và 262.607 ca chụp MRI và CT Scan, 4.488 trường hợp khác thuộc các danh mục kỹ thuật chuyên môn.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ/Ngành, nhận thức được vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong y tế, bệnh viện đặc biệt quan tâm đến vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực chuyên môn cũng như thủ tục hành chính, nâng cấp toàn bộ hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống lưu trữ để phục vụ triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở.

Ngày 1/4/2025, Bệnh viện K đã bắt đầu triển khai thí điểm bệnh án điện tử tại cơ sở 1. Tiếp đó, trong khoảng 1/6/2025 đến 30/6/2025, bệnh viện tiếp tục triển khai thí điểm tại cơ sở 2. Sau khi đánh giá quá trình thí điểm thành công, Bệnh viện K đã tiến hành rà soát, khắc phục dần những vấn đề phát sinh và ngày 4/7/2025, bệnh án điện tử đã được tiến hành triển khai trên phạm vi toàn bệnh viện.

Việc thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hồ sơ bệnh án giấy mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh và cán bộ y tế, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng khám chữa bệnh./.

Kết nối thông tin hồ sơ bệnh án điện tử với số định danh cá nhân Bộ Y tế ban hành thông tư hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử liên kết với số định danh cá nhân, nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và bảo vệ dữ liệu.